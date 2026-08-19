US-Präsident Donald Trump hat im Zollstreit mit Kanada erneut für eine überraschende Kehrtwende gesorgt. Nur wenige Stunden bevor neue Strafzölle von 50 Prozent in Kraft treten sollten, setzte Trump die Maßnahme kurzfristig für drei Tage aus. Als Grund nannte er eine Einigung mit der kanadischen Regierung, auch wenn die endgültigen Dokumente noch ausgearbeitet werden müssten.Auf seiner Plattform Truth Social sprach Trump von einem "Deal" zwischen den USA und Kanada. Zuvor hatten Trump und Kanadas ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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