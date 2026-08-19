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Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

UNION INVESTMENT - Der neue Vorstandsvorsitzende der Union Investment, André Haagmann, verspricht sich von der Reform der privaten Altersvorsorge weiteres Wachstum. Doch auch vor der Reform sind die Privatanleger bereits die treibende Kraft hinter der Entwicklung der Fondsgesellschaft. Zur Jahresmitte verzeichnete diese einen Rekord beim verwalteten Vermögen. Per 30. Juni belief sich dieses auf rund 569 Milliarden Euro - so viel wie nie zuvor. Der Nettoabsatz erreichte im ersten Halbjahr 10 Milliarden Euro. Er lag damit zwar ungefähr auf Vorjahresniveau, aber klar über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. "Auf der Absatzseite war das ein sehr, sehr gutes Halbjahr", sagte Vorstandschef Haagmann im Interview. (Börsen-Zeitung)

EXXON - Der US-Energiekonzern Exxon nimmt ein lange verzögertes Förderprojekt in Afrika trotz Terrorgefahr wieder auf. Die Entwickler des LNG-Projekts Rovuma in Mosambik hätten Vorinvestitionsaufträge im Wert von rund 1,1 Milliarden US-Dollar für Ausrüstung vergeben, teilte Exxon mit. Die Arbeiten an der Anlage waren seit einem Massaker an 800 Menschen durch Islamisten, die 2021 die Kontrolle über die nahegelegene Stadt Palma erlangen wollten, auf Eis gelegt worden. Die Sicherheitslage in der Region sei "nach wie vor akut, aber beherrschbar", sagte Alex Munton, Direktor für Global Gas und LNG bei der Rapidan Energy Group. "Der entscheidende Faktor ist derzeit die Diversifizierung der Versorgung angesichts ungewisser Versorgungsengpässe bei LNG aus der Golfregion des Nahen Ostens." Exxon ist der Betreiber von Rovuma LNG, einem Joint Venture, an dem der italienische Energiekonzern Eni, die chinesische CNPC, die südkoreanische Kogas und die in Abu Dhabi ansässige XRG beteiligt sind(Financial Times)

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August 19, 2026 00:27 ET (04:27 GMT)

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