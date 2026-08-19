Mit einem vielfältigen Angebot an Roguelike-Deckbuildern, KI-gestützten Rhythmus-Lernspielen und kooperativen Horrorspielen

Von neuen Titeln, die auf der beliebten Animationsreihe "LARVA" basieren, bis hin zu Echtzeit-K-POP-Tanzkursen

Praktische Vorführungen finden vom 26. bis 28. August im Korea Joint Pavilion in der B2B-Halle der Koelnmesse, Stand Halle 3.2, C-050g-D051g, statt

Die Korea Creative Content Agency (KOCCA) gab bekannt, dass sich 13 koreanische Spieleunternehmen auf der Gamescom 2026, Europas größter Spielemesse, die vom 26. bis 28. August in Köln stattfindet, unter einem Dach versammeln werden (B2B, 09:00-20:00 Uhr). Der Korea Joint Pavilion befindet sich in Halle 3.2, Stand C-050g-D051g, und bietet den Besuchern die Möglichkeit, eine umfangreiche Auswahl an Titeln aus verschiedenen Genres hautnah zu erleben von PC- und Handyspielen bis hin zu VR-Titeln.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260818327539/de/

KOCCA wird 13 koreanische Spieleunternehmen zur Gamescom 2026 in Köln, Deutschland, entsenden (Bild: KOCCA)

Das herausragende Merkmal des diesjährigen Gemeinschaftspavillons ist seine überwältigende Genrevielfalt. Das Angebot umfasst Roguelike-Deckbuilder, Visual Novels, 2D-Shooter, Rhythmus-Action-Spiele und kooperative Horror-Survival-Spiele die ein breites Spektrum an Spielern ansprechen sowie immersive Inhalte, die KI- und XR-Technologie integrieren.

Vorstellung der teilnehmenden Titel

1. Didim | Twohands Interactive | VR Kiosk

Eine LiDAR-basierte AR-Trainingslösung, die die Bewegungen des Nutzers erkennt und so ein intensives Trainingserlebnis in Innenräumen ermöglicht.

2. Forest Island | Nanali Inc. | Casual Idle Simulation Mobil

Ein lockeres Idle-Simulationsspiel, in dem die Spieler eine lebendige Insel gestalten und Freundschaften mit über 200 Tierarten schließen können ein wohltuendes Erlebnis.

3. Guns Dragons | ABUTTON Inc. | FPS-Roguelite PC-Online

Ein FPS-Roguelite, in dem die Kraft der Wissenschaft auf eine von Magie beherrschte Welt trifft. Die Spieler stärken ihren Charakter mit einer Vielzahl von Waffen, Fähigkeiten und Artefakten und genießen dabei Kämpfe in einem Fantasy-Universum.

4. COPYIT | NW Corp | Social Network Game (SNG) Mobil

Ein Social-Network-Spiel, das mithilfe von KI-Technologie reale Objekte anhand eines einzigen Fotos in Ihre ganz persönlichen Gegenstände und Inhalte verwandelt.

5. Backroom Cleaners | Hypercent Inc. | Cooperative Horror-Survival PC

Ein kooperativer Roguelike-Shooter für vier Spieler, in dem die Spieler unbekannte Wesen eliminieren, die sich durch die mysteriösen "Backrooms" ausbreiten, und versuchen, zu überleben.

6. Late-Night Self-Study | Geniesoft Inc. | Roguelike Deckbuilder PC-Mobil

Ein Roguelike-Deckbuilding-Spiel im Schleuder-Stil, bei dem die Spieler Projektile von Wänden abprallen lassen, um Karten zu treffen. Es zeichnet sich durch eine einzigartige Mischung aus strategischen Kartenkombinationen und physikbasiertem Schießen aus.

7. Larva Survival: Evolution | MYTURN Inc. | Action-Survival Mobil

Ein lockeres Survival-RPG, das auf der weltweit beliebten Animationsserie "LARVA." basiert. Es schildert ein Abenteuer mit den Larva-Charakteren anhand eines leicht zu erlernenden Evolutions- und Überlebenssystems.

8. Mu Drum | Emotionwave Inc. | Rhythm Action-Education PC

Spielbasierte Rhythmus-Lerninhalte, die KI-Technologie mit einem elektronischen Schlagzeug kombinieren und so jedem das Lernen auf einfache und unterhaltsame Weise ermöglichen. Das KI-Coaching hilft den Spielern dabei, das Schlagzeugspielen auf natürliche Weise zu erlernen.

9. Live Affection | NboxGames.Inc | Visual Novel PC-Mobil

Eine visuelle Novelle, die den Alltag einer Person schildert, die tagsüber Geld verdient und nachts Internet-Streams verfolgt, um das Herz einer Streamerin zu gewinnen. Sie bietet ein fesselndes Story-Erlebnis durch abwechslungsreiche Computergrafiken und eine durchdachte Inszenierung.

10. SEMO | Hard Coders | Cooperative Platformer PC

Ein chaotischer Koop-Plattformer voller unterhaltsamer Momente. Die Spieler können ein urkomisches Koop-Erlebnis genießen, während sie gemeinsam mit Freunden über Hindernisse stolpern.

11. Project Revenant | MAYFLY Co., Ltd. | 2D Shooter PC-Konsole

Ein 2D-Shooter, bei dem der Tod nur einen Schuss entfernt ist und ein Comeback von einem einzigen präzisen Schuss abhängt. Bietet eine neue Art von Action-Nervenkitzel durch kompromisslos präzises Schießen und spannende Kämpfe.

12. Pandoor | LUDENS | 3D Engine·B2B SaaS Online (Proprietary Platform)

Eine ultraschnelle, KI-gestützte 3D-Erstellungs-Engine, die sofort in einem Webbrowser ausgeführt werden kann. Damit kann jeder ganz einfach seine eigenen Welten entwerfen und gleichzeitig XR-Inhalte spontan erstellen und erleben.

13. ChoomChoom | DEVUNLIMIT | Arcade-Entertainment Kiosk

Ein KI-gestützter K-POP-Tanz-Coaching-Kiosk in Echtzeit, den Sie bereits mit nur einer einzigen Kamera nutzen können. Er vereint KI-Coaching, Fotos aus vier verschiedenen Blickwinkeln sowie die automatische Erstellung von TikTok-Videos in einem einzigen Angebot und hilft den Nutzern dabei, K-POP-Tanzschritte zu meistern.

An den Ständen der teilnehmenden Unternehmen werden Dolmetscher vor Ort sein, sodass Besucher die Spiele selbst ausprobieren und direkt mit den Entwicklungsteams kommunizieren können. Außerdem werden für die Besucher eine Stempel-Tour sowie Souvenirs angeboten.

Der diesjährige Korea Joint Pavilion bietet die Gelegenheit, an einem Ort die vielfältigen Werke von 13 Spieleunternehmen zu erleben, die sich durch frische Ideen und ausgereifte Technologie auszeichnen. Besucher und Fachleute der Gamescom sind herzlich eingeladen, den Korea Joint Pavilion zu besuchen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

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Jang, In Geol

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Game&Emerging Technology Content Division

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ingeol@kocca.kr