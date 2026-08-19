Warum ein chinesischer Rohstoffkonzern mit 671 Milliarden RMB Umsatz jetzt auf Nigerias Lithium blickt

Anzeige / Werbung

Während viele Lithiumunternehmen vor allem über neue Ressourcen und Bohrprogramme sprechen, entscheidet sich der nächste Schritt der Branche an einer anderen Stelle: Wer finanziert die Entwicklung, wer verarbeitet das Material - und wer kauft es anschließend?

Genau diese Verbindung zwischen Rohstoffprojekt, Verarbeitung und Abnahme steht hinter einer neuen Vereinbarung in Nigeria. Mit C&D und ZhongNuo treffen dort zwei chinesische Partner mit unterschiedlichen Interessen auf ein geplantes Lithiumportfolio: Der eine bringt Rohstoffhandel und potenzielle Abnahme ein, der andere soll Bohrungen sowie eine mögliche Testproduktion finanzieren und durchführen.

Für Chariot Resources Ltd (ISIN: AU0000294498) könnte daraus ein ungewöhnliches Modell entstehen: Statt die erste Evaluierungs- und mögliche Testabbauphase allein zu finanzieren, sollen wesentliche Kosten von einem potenziellen Industriepartner getragen werden. Noch handelt es sich allerdings nicht um eine endgültige Produktionsvereinbarung.

Ein Konzern mit 671 Milliarden RMB Umsatz sucht Lithium

Der bekanntere Name der Vereinbarung ist C&D (Hainan), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Xiamen C&D Inc. Der chinesische Konzern meldete für 2025 einen Umsatz von 671,27 Milliarden RMB und Vermögenswerte von 733,12 Milliarden RMB. Seine Supply-Chain-Aktivitäten erstrecken sich auf mehr als 170 Länder und Regionen.

Besonders relevant für die Vereinbarung ist jedoch das Geschäft mit Batterierohstoffen. Die Energie- und Chemiesparte berichtet über ein jährliches Volumen von annähernd 1,9 Millionen Tonnen Lithiumbatterie-Rohmaterialien und Beziehungen zu fast 100 Herstellern aus der Batterie- und Photovoltaikindustrie.

Im geplanten Modell soll C&D als Käufer des qualifizierenden Direct Shipping Ore, kurz DSO, auftreten und die Zahlungen in US-Dollar leisten.

Damit entsteht ein wichtiger Unterschied zu vielen frühen Explorationsprojekten: Ein möglicher Absatzkanal wird bereits diskutiert, bevor eine mögliche Testproduktion begonnen hat.

ZhongNuo könnte die zweite Lücke schließen

Auf der anderen Seite steht Hong Kong ZhongNuo Energy. Das Unternehmen soll mindestens 1.500 Meter Diamantbohrungen über mindestens drei Pits finanzieren und durchführen. Fallen die Ergebnisse zufriedenstellend aus und entscheiden sich die Parteien für den nächsten Schritt, soll ZhongNuo auch einen möglichen Testabbau finanzieren und betreiben.

Nach Angaben in begleitenden Managementinformationen verfügt ZhongNuo über eine Spodumen-Flotationsanlage in Lkw-Reichweite der Chariot-Projekte und benötigt zusätzliches Ausgangsmaterial für diese Anlage. Zudem soll das Unternehmen bereits Lithiumminen in Nigeria betrieben haben.

Die formelle ASX-Mitteilung formuliert diesen Punkt vorsichtiger: ZhongNuo hat angegeben, über operative Erfahrung, Ausrüstung, Personal und Logistik in Nigeria sowie über Zugang zu bestehender Verarbeitungsinfrastruktur durch kommerzielle Beziehungen zu verfügen. Diese Angaben und insbesondere Verfügbarkeit und Kapazität der Infrastruktur müssen noch überprüft und in endgültigen Verträgen dokumentiert werden.

Sollten sie bestätigt werden, wird die strategische Logik der Vereinbarung deutlich: ZhongNuo sucht potenziell Material für die Verarbeitung, während C&D Material für sein Lithium-Handelsgeschäft benötigt. Chariots geplantes nigerianisches Portfolio könnte zwischen beiden Interessen liegen.

Bis zu 240.000 Tonnen - aber ausdrücklich kein Produktionsziel

Die Parteien haben zunächst eine Exklusivitätsperiode von 90 Tagen vereinbart. In dieser Zeit sollen Standortprüfungen stattfinden und eines der Projekte Fonlo, Iganna oder Saki ausgewählt werden. C&D hat Chariot dafür eine rückzahlbare Exklusivitätsgebühr von 100.000 US-Dollar gezahlt.

Danach ist ein stufenweises Vorgehen vorgesehen.

Zunächst soll ZhongNuo mindestens 1.500 Meter Diamantkernbohrungen finanzieren. Die Proben sollen unabhängig analysiert werden. Erst nach Auswertung der Bohr- und Analyseergebnisse würden die Parteien entscheiden, ob ein Testabbau sinnvoll ist.

Eine mögliche Phase 1 wäre auf maximal 240.000 Tonnen DSO begrenzt. Diese Zahl ist jedoch ausdrücklich kein Produktionsziel und keine Prognose. Für Fonlo, Iganna und Saki wurde bislang weder eine Mineral Resource noch eine Ore Reserve definiert. Ebenso besteht keine Mindestverpflichtung für Abbau, Lieferung oder Kauf.

Das ist für die Einordnung entscheidend: Die Vereinbarung schafft einen möglichen Weg zur kommerziellen Erprobung, beweist aber noch nicht die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Projekte.

Ein Abnahmepreis mit eingebauter Untergrenze

Sollte Phase 1 tatsächlich umgesetzt werden, soll C&D das gesamte qualifizierende und gelieferte DSO kaufen. Die Preisbildung wäre an den von Shanghai Metals Market veröffentlichten chinesischen Preis für Lithiumcarbonat in Batteriequalität gekoppelt.

Interessant ist eine zusätzliche Schutzklausel: Ergibt die Formel einen DSO-Preis von weniger als 150 US-Dollar je trockener metrischer Tonne, muss die entsprechende Lieferung nicht abgebaut, verkauft oder ausgeliefert werden, sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren.

Bei Unterzeichnung eines endgültigen Vertrags würde C&D außerdem eine zinsfreie Vorauszahlung von 500.000 US-Dollar an Chariot leisten, die später gegen DSO-Rechnungen verrechnet werden soll.

Finanzierung, Verarbeitung und Abnahme in einer Struktur

Damit wird deutlich, warum Chariot die Vereinbarung als mehr als einen klassischen Abnahmevertrag betrachtet.

ZhongNuo soll die Explorationsbohrungen und gegebenenfalls den Testabbau finanzieren. C&D soll qualifizierendes Material abnehmen. Chariot und sein nigerianischer Partner Continental Lithium würden über ihre gemeinsame Struktur die entsprechenden Projektrechte einbringen, sofern die noch ausstehende Übernahme des Nigeria-Portfolios abgeschlossen wird.

Continental wiederum soll seine Beziehungen zu Behörden und lokalen Gemeinden einsetzen, um Genehmigungen und die lokale Zusammenarbeit zu unterstützen.

Es entsteht damit zumindest konzeptionell eine Kette:

Projekt ? partnerfinanzierte Bohrungen ? möglicher Testabbau ? Verarbeitung/Logistik ? Abnahme durch C&D.

Gerade diese Verzahnung ist die eigentliche Nachricht.

Jetzt müssen aus Interessen verbindliche Verträge werden

Noch ist dieser Kreislauf allerdings nicht geschlossen. Der Term Sheet ist nur hinsichtlich bestimmter Punkte wie Exklusivität, Vertraulichkeit und Projektprüfung bindend. Bohrfinanzierung, Testabbau und Abnahme werden erst wirksam, wenn endgültige Verträge geschlossen und die entsprechenden Bedingungen erfüllt sind.

Dazu gehören unter anderem Due Diligence, die noch ausstehende Übernahme des nigerianischen Portfolios, die Bestätigung der Mineralrechte, die Überprüfung der von ZhongNuo dargestellten operativen Voraussetzungen und sämtliche erforderlichen Genehmigungen.

Genau darin liegt nun der nächste Prüfstein.

Die strategische Logik ist bereits erkennbar: ZhongNuo könnte zusätzliches Material für seine Verarbeitung benötigen, C&D sucht Lithium für sein Handelsgeschäft, und Chariot verfügt über ein geplantes Portfolio von Lithiumprojekten in Nigeria.

Ob aus dieser Interessenüberschneidung tatsächlich Bohrungen, Testabbau und DSO-Verkäufe entstehen, werden die kommenden Schritte zeigen. Gelingt der Übergang zum endgültigen Vertrag, hätte Chariot jedoch etwas erreicht, das für einen Explorer besonders relevant ist: potenzielle Finanzierung und einen möglichen Weg zum Abnehmer wären bereits Teil derselben industriellen Struktur.

Quellen:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03122161-6A1338934&v=undefined





Lassen Sie sich in den Verteiler für Chariot Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Chariot Resources" oder "Nebenwerte".



Chariot Resources

ISIN: AU0000294498?

WKN: A3EWMX

https://www.chariotcorporation.com/



Disclaimer/Risikohinweis Chariot Corporation?

Interessenkonflikte: Mit Chariot Resources existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Chariot Resources. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Chariot Resources können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Chariot Resources einsehen: https://www.chariotcorporation.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Chariot Corporation vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen?

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Warum ein chinesischer Rohstoffkonzern mit 671 Milliarden RMB Umsatz jetzt auf Nigerias Lithium blickt appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000294498