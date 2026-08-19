Die theoretische Astrophysikerin Katie Mack beschäftigt sich mit Dunkler Materie, schwarzen Löchern und kosmischen Strings. In ihrem Buch "The End of Everything" geht sie der Frage nach, wie das Universum zu Ende gehen könnte. Dieses Interview erschien erstmals in der Ausgabe 10/2020 von MIT Technology Review. MIT Technology Review (TR): Welches ist das wahrscheinlichste Szenario für das Ende des Universums? Katie Mack: Im wahrscheinlichsten Szenario ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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