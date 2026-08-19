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Bitcoin notiert am 18. August über 64.000 Dollar, nachdem der Kurs zuvor noch bis 62.648 Dollar gefallen war. Die Bitcoin Prognose entscheidet sich nun an der Hürde zwischen 65.000 und 65.600 Dollar, an der jeder Versuch seit Wochen scheitert. Nur 51,4 Prozent aller umlaufenden Coins stehen im Gewinn, der schwächste Wert seit mehr als drei Jahren. Gleichzeitig verließen in der vergangenen Woche mehr als 385 Millionen Dollar die amerikanischen Spot ETFs. Der Kurs steigt also, während das institutionelle Geld weiter abfließt. Was von beidem wiegt in den kommenden Tagen schwerer?

Bitcoin Prognose zwischen 64.000 und 66.300 Dollar

Bitcoin hat die vergangene Woche mit einem Rücksetzer begonnen und sich von dort deutlich erholt. Am 18. August liegt der BTC Kurs über 64.000 Dollar und damit rund 2,2 Prozent höher als am Vortag. Die Spanne der vergangenen 24 Stunden reicht von 62.648 bis 64.548 Dollar. Käufer haben die Unterstützung bei 63.000 Dollar damit erfolgreich verteidigt. Der eigentliche Test steht allerdings noch bevor, denn oberhalb wartet die Zone zwischen 65.000 und 65.600 Dollar.

Der übergeordnete Trend ist damit noch nicht gedreht. Der fallende mittelfristige Durchschnitt verläuft bei 66.300 Dollar, der langfristige sogar bei 71.600 Dollar, wie U.Today am 18. August berichtet. Auf der Datenseite fällt ein zweiter Wert auf. Nur 51,4 Prozent des umlaufenden Angebots stehen im Gewinn, so wenig wie seit über drei Jahren nicht mehr, wie KuCoin unter Berufung auf SoSoValue meldet. Rund 48,6 Prozent aller Coins liegen damit unter ihrem Einstandspreis. Dazu kamen am 14. August Abflüsse von 57,63 Millionen Dollar aus den Spot ETFs, der dritte Tag in Folge.

Für die Bitcoin Prognose der kommenden Tage bleibt die Rechnung einfach. Ein Ausbruch über 66.300 Dollar wäre das erste echte Kaufsignal und würde den Weg Richtung 70.000 bis 71.600 Dollar öffnen. Nach unten schützt die Zone um 63.000 Dollar, darunter fehlt der Halt. Bei einer Bewertung von mehr als einer Billion Dollar bewegt sich Bitcoin allerdings nur noch langsam, und selbst ein starker Monat verändert ein Depot kaum. Genau deshalb schauen immer mehr Anleger auf Projekte, die ihre Bewertung noch vor sich haben.

Was die Bitcoin Prognose übersieht, Pepeto und die Brücke zwischen den Ketten

Solange die Bitcoin Prognose zwischen diesen beiden Linien pendelt, braucht der Markt Milliarden an frischem Kapital für zehn Prozent Bewegung. Pepeto steht am anderen Ende dieser Rechnung und hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, weil seine Werkzeuge Probleme lösen, mit denen Händler täglich zu tun haben.

Die Cross-Chain-Brücke führt Liquidität aus mehreren Blockchains in PepetoSwap zusammen. Das Volumen, das Händler auf einer Kette erzeugen, fließt damit ohne Gebühren direkt in die Börse. Dieser verbundene Fluss unterscheidet Pepeto von jedem Meme Coin, der allein mit Aufmerksamkeit startet. Jeder Handel erzeugt Aktivität auf der Kette, die der Markt messen kann und die die Plattform nach dem Handelsstart weiter tragen soll. Je tiefer diese Aktivität vor dem Start wird, desto stärker fällt die Eröffnung aus.

Der Risk Scorer legt eine zweite Ebene darüber und prüft Token auf echte Deckung, bevor überhaupt ein Handel stattfindet. Wallets innerhalb von Pepeto können Vermögenswerte also überbrücken, Risiken bewerten und tauschen, alles in einem verbundenen System. Die Sicherheitsfrage beantwortet ein Audit von SolidProof, denn die Prüfer haben den gesamten Programmcode kontrolliert und freigegeben, bevor der Vorverkauf überhaupt geöffnet wurde. Geführt wird das Projekt von einem ehemaligen Binance-Experten, weshalb der erwartete Binance-Handelsstart am Markt ernst genommen wird.

Wer die Zahlen selbst prüfen möchte, findet sie auf der offiziellen Website von Pepeto, die den Zulauf stündlich abbildet. Zum Vorverkaufspreis von 0,0000001887 Dollar sichert sich jede frühe Wallet eine Kostenbasis, die der Handelsstart dauerhaft hinter sich lässt. Jede weitere Stufe hebt diesen Preis an, und wer später kauft, zahlt genau den Aufschlag, den der Vorverkauf heute noch erspart.

Fazit

Die Bitcoin Prognose bleibt zwischen 63.000 und 66.300 Dollar gefangen, und genau diese Spanne zeigt das Problem großer Bewertungen. Meme-Energie und echter Nutzen treffen nur einmal pro Zyklus zusammen, und genau diese Verbindung steckt im Pepeto-Vorverkauf. Ein ehemaliger Binance-Experte hat hier eine funktionierende Brücke und einen Risk Scorer aufgebaut, und ein Binance-Handelsstart wird erwartet. Diese Mischung aus Führung, Werkzeugen und Börsenzugang ist die seltenste Kombination, die der Kryptomarkt hervorbringt. Genau dieser Größenunterschied entscheidet, ob ein Depot mitwächst oder nur zusieht. Sobald die nächste Stufe öffnet, steigt der Preis und das Fenster, das diesen Einstieg möglich gemacht hat, schließt sich.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Bitcoin Prognose für August 2026 aus?

Bitcoin notiert über 64.000 Dollar nach einer Erholung vom Tief bei 62.648 Dollar. Die Entscheidung fällt zwischen 63.000 und 66.300 Dollar. Über 66.300 Dollar öffnet sich der Weg Richtung 70.000 Dollar, darunter droht ein Rutsch unter 63.000 Dollar.

Was ist Pepeto?

Pepeto ist eine Handelsplattform mit Cross-Chain-Brücke und Risk Scorer, geführt von einem ehemaligen Binance-Experten und geprüft von SolidProof. Die Zahlen zum Vorverkauf stehen auf pepetocoin.com und lassen sich direkt dort nachlesen.