Um 1.100 Yuan (rund 141 Euro) eröffnet die Unitree-Aktie am Mittwoch am Shanghaier STAR Market, dem Technologiesegment der Börse: 629 Prozent über dem Ausgabepreis von 150,80 Yuan (19,30 Euro), Börsenwert rund 445 Milliarden Yuan (rund 57 Milliarden Euro). Im Verlauf rutschte der Kurs unter 900 Yuan (115 Euro).Der Tag ist mehr als eine Zeichnungsgewinn-Story. Der Bau humanoider Roboter bekommt in Festlandchina erstmals einen öffentlich gebildeten Preis. Wie groß der Andrang war, zeigt die Zuteilung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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