The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.08.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.08.2026
ISIN Name
US38173MAXXX GOLUB CA.BDC 21/26
ROG3L3GMYXXX RUMAENIEN 21/26
XS2306962XXX NBK TIER 1 21/UND. REGS
AU3CB0239XXX NORFINA 2026
DE000BHY0XXX LBBW PF 21/26
DE000A3MQXXX KRED.F.WIED.22/26 MTN
DE000A3MQXXX KRED.F.WIED.22/26 MTN
XS1480880XXX INTL FIN. CORP. 16/26 ZO
XS1480022XXX INTERCONT.HOT.GRP 16/26
DE000HLB2XXX LB.HESS.THR.CARRARA08N/20
DE000A289XXX M.B.INT.FIN. 20/26 MTN
DE000LB13XXX LBBW FESTZINS 20/26
DE000HLB3XXX LB.HESS.THR.CARRARA08O/16
DE000LB13XXX LBBW STUFENZINS 19/26
DE000NLB2XXX NORDLB IS.S.03/16
DE000HLB5XXX LB.HESS.-THR.ZI.DI.08A/17
DE000LFA1XXX LFA F.B.BAYERN IS.R1168
DE000DFK0XXX DZ BANK IS.C331 22/26
GB00BMY7CXXX P1 FINANCE 20/26 ZO MTN
XS2879829XXX ASIAN DEV.BK 24/26 MTN
US808513CXXX CHARL.SCHWAB 23/26
AT0000A32XXX ERSTE GR.BK. 23/26 MTN
DE000A3MQXXX KRED.F.WIED.22/26 MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.08.2026
ISIN Name
US38173MAXXX GOLUB CA.BDC 21/26
ROG3L3GMYXXX RUMAENIEN 21/26
XS2306962XXX NBK TIER 1 21/UND. REGS
AU3CB0239XXX NORFINA 2026
DE000BHY0XXX LBBW PF 21/26
DE000A3MQXXX KRED.F.WIED.22/26 MTN
DE000A3MQXXX KRED.F.WIED.22/26 MTN
XS1480880XXX INTL FIN. CORP. 16/26 ZO
XS1480022XXX INTERCONT.HOT.GRP 16/26
DE000HLB2XXX LB.HESS.THR.CARRARA08N/20
DE000A289XXX M.B.INT.FIN. 20/26 MTN
DE000LB13XXX LBBW FESTZINS 20/26
DE000HLB3XXX LB.HESS.THR.CARRARA08O/16
DE000LB13XXX LBBW STUFENZINS 19/26
DE000NLB2XXX NORDLB IS.S.03/16
DE000HLB5XXX LB.HESS.-THR.ZI.DI.08A/17
DE000LFA1XXX LFA F.B.BAYERN IS.R1168
DE000DFK0XXX DZ BANK IS.C331 22/26
GB00BMY7CXXX P1 FINANCE 20/26 ZO MTN
XS2879829XXX ASIAN DEV.BK 24/26 MTN
US808513CXXX CHARL.SCHWAB 23/26
AT0000A32XXX ERSTE GR.BK. 23/26 MTN
DE000A3MQXXX KRED.F.WIED.22/26 MTN
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