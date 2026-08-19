Bidirektionales Laden ist technisch längst mehr als ein Zukunftsversprechen - doch der Markt steht noch ganz am Anfang. In der neuen Folge von "eMobility Insights" erklärt Jörg Heuer, Gründer und CEO der Münchner Ladeinfrastruktur-Softwareschmiede EcoG, wo V2G heute wirklich steht, welche Rolle Software dabei spielt - und warum der wirtschaftlich größere Hebel womöglich nicht in der heimischen Garage liegt, sondern in Flotten, Depots und Betriebshöfen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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