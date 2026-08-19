Die Ölpreise verharren weiter auf ihren hohen Niveaus. Denn die Lage im Nahen Osten bleibt weiterhin angespannt. Nun wurden die Vereinigten Arabischen Emirate erneut von iranischer Seite beschossen. Die Straße von Hormus bleibt dicht, ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet daher weiterhin rund 91 Dollar. Commerzbank-Analyst Norman Liebke betonte: "Dahinter steht die wachsende Sorge, dass eine baldige Normalisierung der Öllieferungen aus der Golfregion unrealistisch ist." Der Schiffsverkehr durch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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