Die Alphabet-Aktie notiert mit 344,20 US$ nahezu unverändert. Für deutlich mehr Aufmerksamkeit sorgt ein ungewöhnlicher Kauf der Tochter Google: Der Tech-Konzern hat bei einer Insolvenzauktion 10 Millionen US$ für Daten der stillgelegten Fluggesellschaft Spirit Airlines geboten. Google steigt jedoch weder in das Airline-Geschäft ein, noch kauft der Konzern Flugzeuge oder Startrechte. Es geht um einen anderen Rohstoff: reale Unternehmensdaten für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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