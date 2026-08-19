Leonie Neuhäuser leitet drei Teams bei Deepl, die unter anderem für die Voice-to-Voice-Technologie des Unternehmens verantwortlich sind. Sie erklärt, wieso sie nicht glaubt, in allem die Beste sein zu müssen - und wie ihr Team gegen Halluzinationen vorgeht. Man könnte sie auch als Überfliegerin bezeichnen: Leonie Neuhäuser ist Research Managerin im Forschungsbereich des Kölner KI-Startups Deepl. Gemeinsam mit ihren Teams arbeitet sie dort am Posttraining ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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