Cardano Kurs fällt am 18. August 2026 auf 0,1735 Dollar, während Wallets ADA abstoßen

Anzeige / Werbung

Der Cardano Kurs notiert bei 0,1735 Dollar und verliert damit 2,65 Prozent innerhalb eines Tages. In der Vorwoche stand bereits ein Minus von mehr als zehn Prozent, und der Kurs nähert sich einer wichtigen Unterstützung. Nach Daten von Santiment trennen sich große Wallets derzeit von ihren Beständen und verstärken den Druck. Gleichzeitig hat Intersect den Fahrplan für das nächste große Upgrade konkretisiert und in zwei Hard Forks geteilt. Ein Netzwerk liefert also Fortschritt, während das Kapital dahinter in die andere Richtung läuft. Wer setzt sich am Ende durch, die Entwickler oder die verkaufenden Adressen?

Cardano Kurs nahe der Unterstützung, während der Dijkstra Fahrplan steht

Die Schwäche begann mit einer Meldung aus Washington. Grayscale beendete am 7. August die Registrierung seiner geplanten Fonds auf Cardano, Polkadot und Hedera, ohne einen Grund zu nennen. Eine Ablehnung durch die Behörde gab es nicht. Vor zwei Wochen lag ADA noch über 0,20 Dollar, und der Cardano Kurs hat inzwischen den größten Teil seiner Augustgewinne abgegeben. Laut FXStreet stoßen große Wallets nach Zahlen von Santiment ADA ab, und die Kennzahlen am Terminmarkt zeigen ebenfalls nach unten.

Nach Angaben von Bybit liegt der Kurs bei 0,1735 Dollar, bei einem Tagesvolumen von 205,86 Millionen Dollar und einer Marktkapitalisierung von 6,48 Milliarden Dollar. In 24 Stunden bewegte sich ADA zwischen 0,1726 und 0,1789 Dollar. Damit rangiert Cardano auf Platz 19 der größten Kryptowährungen. Zum Rekord von 3,09 Dollar fehlen weiterhin rund 94 Prozent. Die ADA Futures der CME erfüllten am 9. August die Bedingung von sechs Monaten reguliertem Handel. Fünf Anbieter halten weiter aktive Anträge, darunter Bitwise, VanEck und 21Shares, und das früheste Entscheidungsfenster liegt um den 23. Oktober.

Im Netzwerk selbst geht die Arbeit weiter. Laut Intersect teilt Cardano die kommende Dijkstra Ära in zwei Hard Forks. Die erste Phase bringt Ouroboros Linear Leios für höheren Durchsatz und soll im vierten Quartal 2026 im Code fertig sein. Die zweite Phase mit Ouroboros Peras verkürzt die Bestätigungszeit und ist für das zweite Quartal 2027 geplant. Der Amaru Node soll ab November Blöcke im Mainnet erzeugen. Der Fahrplan reicht damit bis 2027, und genau das ist für ungeduldiges Kapital das eigentliche Problem.

Pepeto und die Werkzeuge, die der Cardano Kurs nicht liefert

Wer schneller unterwegs sein will, schaut deshalb auf einen Vorverkauf statt auf einen Fahrplan bis 2027. Der Cardano Kurs hängt an Terminen, die andere setzen, während Pepeto seinen Haltern bereits heute Werkzeuge liefert, die einen greifbaren Nutzen erzeugen. ADA wartet auf Upgrades und auf eine Behörde. Das Produkt hinter Pepeto läuft dagegen bereits. Genau dieser Unterschied erklärt, warum die Adressen, die ADA gerade abstoßen, ihr Kapital nicht einfach liegen lassen.

PepetoSwap wickelt den Handel zwischen verschiedenen Ketten innerhalb des eigenen Systems ab. Halter sind damit nicht auf fremde Börsen angewiesen, die für denselben Vorgang höhere Gebühren berechnen. Dieser direkte Zugang beschleunigt jeden Tausch, und Tempo entscheidet darüber, ob ein Token wirklich benutzt oder bloß gehalten wird. Die Cross Chain Bridge verbindet diese Trades anschließend über getrennte Netzwerke hinweg. Dieselbe Wallet, die auf einer Kette tauscht, kann Werte innerhalb von Sekunden auf eine andere Kette bewegen.

Entwickelt wurde das Projekt von einem Mitgründer des originalen Pepe Coins. Im Vorverkauf liegen inzwischen mehr als 10 Millionen Dollar, weil Wallets erkennen können, dass diese Werkzeuge bereits funktionieren. Die Prüfstelle SolidProof hat den gesamten Programmcode von Pepeto geprüft und bestätigt, bevor der Vorverkauf überhaupt geöffnet wurde, was Käufern eine unabhängige Sicherheitsgrundlage gibt. Bei einem Einstiegspreis von 0,0000001887 Dollar liegt zwischen diesem Vorverkauf und der erwarteten Notierung an einer großen Börse eine Spanne, die ADA bei 6,48 Milliarden Dollar Marktwert rechnerisch nicht mehr öffnen kann.

Der Handelsstart ist der Moment, in dem aus früher Überzeugung ein echter Kurs wird. Wer erst danach kauft, zahlt den Preis, den die frühen Wallets heute noch mitbestimmen.

Fazit

Keine Prognose für den Cardano Kurs kann bestreiten, dass ADA ein solides Fundament für ruhiges Wachstum besitzt. Die Marktkapitalisierung setzt diesem Wachstum allerdings eine Obergrenze. In jedem Zyklus entsteht eine Gruppe, die während der Angst eingestiegen ist und in der Erholung Vermögen aufgebaut hat. Dasselbe Muster bildet sich gerade vor den Augen aller, die zusehen. Ein Vorverkauf ohne stattgefundene Notierung ist der einzige Weg, überhaupt zu dieser Gruppe zu gehören. Der Handelsstart zieht die Linie zwischen denen, die eingestiegen sind, und allen anderen, und der heutige Einstiegspreis von Pepeto verschwindet mit dieser Linie.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Warum fällt der Cardano Kurs trotz des neuen Upgrade Fahrplans?

Der Cardano Kurs fällt, weil große Wallets ADA abstoßen und die Kennzahlen am Terminmarkt schwach bleiben. Der Dijkstra Fahrplan wirkt frühestens ab Ende 2026.

Was ist Pepeto?

Pepeto ist ein Vorverkaufsprojekt eines Mitgründers des originalen Pepe Coins mit PepetoSwap und einer Cross Chain Bridge, geprüft von SolidProof. Alle Angaben finden Sie unter pepetocoin.com.