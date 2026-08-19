Wien (ots) -Paneuropäischer Investor Oakley Capital übernimmt Mehrheit an GraphwiseGraphwise, ein weltweit etablierter Anbieter von Graph-KI-Technologien, gibt heute bekannt, dass Oakley Capital, ein führender paneuropäischer Private-Equity-Investor, die Mehrheit am Unternehmen übernommen hat. Mit diesem strategischen Investment und mit Oakley als starkem Partner baut Graphwise seine Position als KI-Enabling-Plattform massiv aus - insbesondere für Unternehmen, die beim Skalieren von Künstlicher Intelligenz höchste Ansprüche an Datensicherheit, Genauigkeit und KI-Souveränität (AI Sovereignty) stellen.Oakley wird eng mit dem Gründer- und Managementteam zusammenarbeiten und dabei auf dem starken Produkt von Graphwise aufbauen. Im Fokus der Wachstumsstrategie stehen die kommerzielle Expansion sowie die Weiterentwicklung der Go-to-Market-Strategie, eine stärkere Präsenz in wichtigen internationalen Märkten sowie gezielte strategische Akquisitionen in einem stark fragmentierten Markt.Wiener Wurzeln, starke US-Präsenz und der Fokus auf KI-SouveränitätGraphwise entstand 2024 aus der Fusion zweier Pioniere im Bereich semantischer Technologien: der 2004 in Wien gegründeten Semantic Web Company und der im Jahr 2000 in Sofia gegründeten Ontotext. Heute agiert das Unternehmen von seinen Kernstandorten in Wien und Sofia aus und verzeichnet gleichzeitig ein rasantes Wachstum und eine starke Präsenz im Europäischen und im US-amerikanischen Markt.In einer Zeit, in der Unternehmen zunehmend unabhängig von einzelnen großen Tech-Plattformen agieren wollen, gewinnt das Thema "KI-Souveränität" massiv an Bedeutung. Der Einstieg von Oakley als paneuropäischer Investor ist ein starkes Signal für den europäischen Technologie-Standort: Er stärkt die Rolle von Graphwise als unabhängige, hochsichere KI-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, die volle Kontrolle über ihre proprietären Daten und KI-Entscheidungswege zu behalten.Das Ende der KI-Halluzinationen: GraphRAG und das "Semantic Backbone"Der Wert von Künstlicher Intelligenz hängt direkt von der Qualität und Zuverlässigkeit der zugrunde liegenden Daten ab. Large Language Models (LLMs) sind extrem leistungsfähig bei der Sprachverarbeitung, haben aber entscheidende Schwächen: Sie neigen zu faktischen Fehlern ("Halluzinationen") und können oft nicht nachvollziehbar erklären, wie sie zu einem Ergebnis gekommen sind.Graphwise löst dieses Problem durch den Aufbau eines sogenannten "Semantic Backbone" (semantisches Rückgrat) in Form eines Knowledge Graphs. Diese Wissensgraphen verknüpfen isolierte Unternehmensdaten, geben ihnen Kontext und stellen großen KI-Modellen eine verlässliche Faktenbasis zur Verfügung (Retrieval-Augmented Generation mit Graphen, kurz GraphRAG). Das Ergebnis: Die KI halluziniert nicht mehr, Ergebnisse werden revisionssicher und die Token-Kosten sinken drastisch. Dies ist besonders in regulierten und datenintensiven Branchen wie Finanzdienstleistungen, im Gesundheitswesen (Life Sciences) und im öffentlichen Sektor unverzichtbar.Laut Prognosen von Gartner (Mai 2026) wird semantische Kohärenz zu einer essentiellen "Kostenkontroll- und Vertrauensstrategie". Durch den Einsatz von Semantik in der Datenaufbereitung für KI könnte die Genauigkeit von agentenbasierter KI bis 2027 um bis zu 80% gesteigert und die Kosten gleichzeitig um bis zu 60 % gesenkt werden.Stimmen zur Transaktion"KI verändert die Art und Weise, wie jede Organisation arbeitet. Das macht vertrauenswürdige, gut verwaltete Daten heute wichtiger denn je", sagt Peter Dubens, Gründer und Managing Partner von Oakley Capital.Atanas Kiryakov, Präsident und Mitgründer von Graphwise, ergänzt: "Wir freuen uns sehr über diese neue Partnerschaft mit Oakley, da ihr Team sowohl unsere Technologie als auch unsere Ambitionen versteht. Oakley hat eine herausragende Erfolgsbilanz darin, gründergeführte Software-Unternehmen zu Unicorns zu machen. Mit Oakley als paneuropäischem Investor im Rücken sind wir besser denn je positioniert, um global als KI-Enabling-Platform aufzutreten und Unternehmen dabei zu unterstützen, souveräne und vertrauenswürdige KI in großem Maßstab zu implementieren."Über GraphwiseGraphwise ermöglicht es Organisationen, die Wertschöpfung ihrer KI-Investitionen maßgeblich zu steigern. Als weltweit führender Anbieter für Knowledge Graphs und neuro-symbolische KI-Technologien liefert das Unternehmen mit dem "Semantic Backbone" die entscheidende Infrastruktur, die sicherstellt, dass KI-Implementierungen ihr volles Potenzial entfalten können, skalierbar sind und zur unternehmensweiten AI Sovereignty beitragen. Graphwise betreut weltweit über 200 Blue-Chip-Kunden und verfügt über Niederlassungen und Teams in Europa (insbesondere Wien und Sofia), Nordamerika und der APAC-Region.Weitere Informationen unter: www.graphwise.aiÜber Oakley CapitalOakley Capital wurde vor 20 Jahren mit dem Anspruch gegründet, der bevorzugte Partner für Gründer und Unternehmer zu sein. Wir unterstützen private, paneuropäische Unternehmen mit einem Unternehmenswert von 100 Millionen Euro bis über 1 Milliarde Euro und erwerben dabei Mehrheitsbeteiligungen oder Beteiligungen mit gemeinsamer Kontrolle. Wir verfügen über ein diversifiziertes Team von mehr als 200 Mitarbeitern, die an unseren fünf Standorten in London, München, Mailand, Madrid und Luxemburg tätig sind, wodurch wir über eine echte europäische Reichweite und lokale kulturelle Expertise verfügen.Weitere Informationen unter: www.oakleycapital.comPressekontakt:Semantic Web Company, firmierend unter GraphwiseAndreas Blumauer, SVP GrowthTelefon: +43 1 4021235-0E-Mail: andreas.blumauer@graphwise.aiWebsite: https://graphwise.aiOriginal-Content von: Graphwise, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183188/6335974