WIESBADEN (ots) -- Anstieg fällt geringer aus als in den Vorjahren- Deutlich mehr Anerkennungen aus Syrien, weniger Anerkennungen aus Bosnien und HerzegowinaDie Zahl der im Ausland erworbenen und in Deutschland anerkannten Berufsabschlüsse ist im Jahr 2025 erneut gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, wurden 2025 rund 86 600 Anerkennungsanträge positiv beschieden, das sind knapp 10 % mehr als im Jahr 2024 (79 100). Damit zeigt sich allerdings eine Verlangsamung des Wachstums, das in den beiden vorherigen Jahren wesentlich höher lag (2024: +21 %, 2023: +25 %). Knapp 84 % der positiv beschiedenen Anerkennungsverfahren gingen im Jahr 2025 auf nach Bundesrecht geregelte Berufe zurück, 16 % auf nach Landesrecht geregelte Berufe.2025 wurden insgesamt 102 900 Anerkennungsverfahren ausländischer Berufsqualifikationen bearbeitet, darunter 76 200 Neuanträge, das heißt Anträge, die im Jahr 2025 eingereicht wurden. Dies entspricht einem Zuwachs von 7 % im Vergleich zum Vorjahr. Damit steigt auch diese Zahl deutlich langsamer als in den Vorjahren (2024: 71 000; 2023: 62 100; 2022: 49 500).Deutlicher Rückgang bei Berufsqualifikationen aus Bosnien und HerzegowinaDie meisten Anerkennungen stammen wie in den vergangenen Jahren auch 2025 aus der Türkei (9 800), dies entspricht einem Anteil von 11 % an allen Anerkennungen. Mit einem Anteil von 10 % wurden rund 8 300 Anerkennungen aus der Ukraine gemeldet. Unter den Top 5 finden sich außerdem Berufsabschlüsse aus Syrien (6 100), Indien und Tunesien (jeweils 5 400). Die Zahl der in Syrien erworbenen Berufsqualifikationen stieg mit einem Zuwachs von 42 % im Vergleich zum Vorjahr am stärksten unter diesen fünf Staaten.Ein deutlicher Rückgang zeigt sich beim Anteil der positiv beschiedenen Anerkennungsverfahren für Berufsabschlüsse aus Bosnien und Herzegowina. Aus dem Westbalkanstaat stammten in den Jahren 2016 bis 2023 die meisten oder zweitmeisten anerkannten Berufsqualifikationen, dies entsprach zwischen 6 % und 9 % aller positiv beschiedenen Anträge. Seit 2024 ist die Zahl der aus Bosnien und Herzegowina insgesamt gestellten Anträge (2025: 3 200, 2024: 4 500) sowie der positiv beschiedenen Verfahren (2025: 2 800, 2024: 4 000) rückläufig. Die positiv beschiedenen Verfahren aus Bosnien und Herzegowina machten 2025 noch einen Anteil von 3 % an allen positiv beschiedenen Verfahren aus.Pflegefachfrau/-mann auch 2025 der am häufigsten anerkannte BerufDer mit Abstand am häufigsten anerkannte Beruf war mit 32 000 Anerkennungen im Jahr 2025 erneut der Beruf der Pflegefachfrau/des Pflegefachmanns (einschließlich der Vorgängerberufe Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in sowie Gesundheits- und Krankenpfleger/-in). Am zweit- und dritthäufigsten wurden unverändert zu den Vorjahren die Berufe der Ärztin/des Arztes (13 900), der im Rahmen der Approbationserteilung anerkannt werden kann, und der Ingenieurin/des Ingenieurs (4 600) anerkannt. Diese drei Berufe machten 58 % aller anerkannten Berufe aus.Methodische Hinweise:Die Angaben entstammen den zusammengefasst ausgewerteten amtlichen Datenerhebungen auf Grundlage der Berufsqualifikationsfeststellungsgesetze (BQFG) des Bundes und der Länder. Diese Gesetze regeln die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse, deren Referenzberufe in Deutschland dem Bundesrecht oder dem jeweiligen Landesrecht unterliegen.Zu den positiv beschiedenen Anerkennungsverfahren zählen sowohl diejenigen Verfahren, bei denen direkt eine volle Gleichwertigkeit der Berufsqualifikation bescheinigt wird, als auch diejenigen Anträge, bei denen die Auflage erteilt wird, eine Ausgleichsmaßnahme durchzuführen, und außerdem Verfahren, in denen ein beschränkter Berufszugang nach der Handwerksordnung, eine teilweise Gleichwertigkeit oder ein positiv-partieller Berufszugang gewährt wird.Mit Inkrafttreten der Änderungen des Bayerischen Statistikgesetzes durch das zweite Modernisierungsgesetz Bayern sind für die Berichtsjahre 2024 und 2025 Einschränkungen in der Statistik nach den BQFG des Bundes und der Länder entstanden. Für diese Berichtsjahre werden in Bayern keine Daten zu Anerkennungsverfahren bezüglich landesrechtlich geregelter Berufe erhoben. Für die Berufe nach Landesrecht aus Bayern werden für die Berichtsjahre 2024 und 2025 Daten des Jahres 2023 verwendet.Weitere Informationen:Weitere Ergebnisse zur Anerkennungsstatistik bieten der Statistische Bericht "Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen" auf der Themenseite "Berufliche Bildung" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes sowie die Tabellen 21231 in der Datenbank GENESIS-Online. Einen Gesamtüberblick über die Bildungssituation in Deutschland von der Schule über die Berufsbildung bis zur Hochschule bietet die Themenseite "Bildungsindikatoren".Daten und Fakten rund um das Thema Fachkräfte bündelt das Statistische Bundesamt auf einer eigenen Sonderseite (www.destatis.de/fachkraefte). Das Datenangebot umfasst die Bereiche Demografie, Erwerbstätigkeit, Bildung und Zuwanderung. Es reicht von Vorausberechnungen zur künftigen Zahl von Erwerbspersonen über Analysen zum Arbeitskräfteangebot bis hin zu Daten zu Arbeitsmigration und Ausbildungsmarkt - und wird sukzessive aktualisiert und erweitert.Weitere Informationen und zusätzliche Auswertungen zum Anerkennungsgeschehen nach Bundesrecht in Deutschland können beim Bundesinstitut für Berufsbildung auf der Themenseite zum Anerkennungsmonitoring abgerufen werden.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:BerufsbildungsstatistikTelefon: +49 611 75 3737www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6335973