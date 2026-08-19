Hamburg (ots) -Mit einem augenzwinkernden Blick auf diesen Sommer haben die dpa-Tochter news aktuell und P.E.R. Agency PR-Profis gefragt, welche PR-Superkräfte sie besonders gut beherrschen. Sprachgewandtheit und Multitasking sind die meistgenannten PR-Superkräfte im PR-Alltag. Das zeigt in einem Branchen-Selbstcheck der aktuelle PR-Trendmonitor. An der jährlichen Branchenumfrage haben 302 PR-Fach- und Führungskräfte aus Deutschland und der Schweiz teilgenommen.44 Prozent der Befragten nennen "Sprachgewandtheit" als ihre wichtigste PR-Superkraft, dicht gefolgt von "Multitasking auf Superhero-Niveau" mit 43 Prozent. Auf dem dritten Platz landet die Superkraft, "Storytelling aus dem Nichts erschaffen" (37 Prozent). Einen guten Briefing-Instinkt hat ein Drittel der befragten Kommunikationsprofis: 34 Prozent geben an, dass "Gedankenlesen bei vagen oder fehlenden Briefings" eine Superkraft sei, die sie besonders gut beherrschen.Für ein knappes Drittel gehört außerdem Widerstandsfähigkeit zu den entscheidenden Stärken: 31 Prozent bescheinigen sich einen Resilienz-Master. 27 Prozent schreiben sich einen "Diplomatie-Skill Level Endboss" zu. Ebenfalls 27 Prozent haben eine besondere Nervenstärke bei Abnahmen und nennen "stoische Gelassenheit bei Freigabeprozessen" als ihre stärkste PR-Superkraft. Jeder fünfte Befragte besitzt zudem eine "übermenschliche Übersetzungsfähigkeit zwischen Abteilungen" (21 Prozent).19 Prozent sehen sich als Meister des Kalenders: Sie nennen den "Termin-Terminator" als ihre persönliche Superkraft. Noch 13 Prozent der PR-Profis verfügen über ein "Shitstorm-Frühwarnsystem" und noch weniger besitzen die Fähigkeit, sich in letzter Minute ein wenig Extrazeit zu verschaffen: "Zeitdehnung bei Deadlines" beherrscht nur jeder zehnte Befragte (11 Prozent). Gegen Spam sind die wenigsten Kommunikatorinnen und Kommunikatoren gewappnet: Nur 5 Prozent besitzen einen "Spamfilter-Schutzschild". 7 Prozent der PR-Profis beherrschen keine der genannten Superkräfte besonders gut.Alle Ergebnisse auf einen Blick:Welche der folgenden PR-Superkräfte beherrschen Sie besonders gut?- Sprachgewandtheit 44 %- Multitasking auf Superhero-Niveau 43 %- Storytelling aus dem Nichts erschaffen 37 %- Gedankenlesen bei vagen / fehlenden Briefings 34 %- Resilienz-Master 31 %- Diplomatie-Skill Level Endboss 27 %- Stoische Gelassenheit bei Freigabeprozessen 27 %- Übermenschliche Übersetzungsfähigkeit zwischen Abteilungen 21 %- Termin-Terminator 19 %- Shitstorm-Frühwarnsystem 13 %- Zeitdehnung bei Deadlines 11 %- Spamfilter-Schutzschild 5 %- NichtsQuelle: PR-Trendmonitor von news aktuell und P.E.R. Agency. Online-Befragung im Februar 2026 unter 302 Kommunikationsprofis aus Unternehmen und Organisationen in Deutschland und der Schweiz.Eine Einordnung der Ergebnisse gibt es auf dem news aktuell Blog: https://www.newsaktuell.de/blog/pr-trendmonitor-2026-superkraefte-in-der-pr/Über den PR-TrendmonitorDer PR-Trendmonitor ist eine Online-Umfrage der dpa-Tochter news aktuell und der Kommunikationsagentur P.E.R. Agency. Befragt werden regelmäßig Kommunikationsprofis aus Unternehmen, Organisationen und PR-Agenturen in Deutschland und der Schweiz. Die Umfrageergebnisse geben fundierte Einblicke in Trends, Herausforderungen und Entwicklungen, die sich in der Kommunikationsbranche abzeichnen. Der PR-Trendmonitor liefert PR-Fach- und Führungskräften wertvolle Insights für ihre Arbeit. Die Studien erscheinen seit über 20 Jahren und haben sich als wichtiger Indikator für die PR-Branche etabliert.Über news aktuellnews aktuell verschafft Unternehmen, Institutionen und Verbänden einen effektiven Zugang zu Medien sowie zu Verbraucherinnen und Verbrauchern. Die dpa-Tochter berät ihre Kunden persönlich auf Augenhöhe - und unterstützt sie dabei, ihr Pressematerial einfach und erfolgreich zu veröffentlichen. Über die digitalen Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel und klickstarke Online-Portale. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte ihrer Kunden auf Presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. So werden weltweit alle relevanten Zielgruppen erreicht, von Redaktionen über fachspezifische Blogs, digitale Influencerinnen und Influencer bis hin zu interessierten Privatpersonen. Native Ads in hochkarätigen Medien, Display Ads an hochfrequentierten Standorten, umfassendes Monitoring mit ots-Monitoring by ARGUS sowie individuelle Unterstützung bei der Content-Produktion runden das Portfolio ab. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Frankfurt und München.Pressekontakt:news aktuell GmbHJanina von JheringLeiterin Kommunikation und MarketingTelefon: +49 40/4113 - 32598vonjhering@newsaktuell.deOriginal-Content von: news aktuell GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6344/6335968