Gute Texte allein reichen nicht. Wer in KI-Antworten vorkommen will, muss anders gliedern. Was du an deinen Absätzen ändern musst, mit Vorher-Nachher-Beispiel. Ich sehe das Muster in fast jedem GEO-Projekt: Die Texte sind fachlich korrekt, sie ranken bei Google auf der ersten Seite, und trotzdem nennt ChatGPT die Quelle nicht. Meistens liegt das am Aufbau des Textes. Wie liest ein Sprachmodell deinen Text? KI-Systeme lesen keine ganzen Seiten. Sie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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