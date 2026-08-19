BÖRSE AKTUELL: Dollar gibt im Vorfeld der Protokollveröffentlichung nach. Was müssen Sie wissen?

Börse Aktuell: Die internationalen Finanzmärkte zeigen sich zu Handelsbeginn uneinheitlich. Während die US- und europäischen Index-Futures knapp behauptet tendieren, verzeichnen die asiatischen Märkte - darunter der japanische Nikkei und der südkoreanische Kospi - nach dem dritten Verlusttag in Folge an der Wall Street deutliche Abgaben.

Marktbericht Börse: Steigende Renditen setzen Kurse unter Druck

Haupttreiber der aktuellen Marktstimmung ist der globale Abverkauf am Anleihemarkt. Dieser hat die Renditen langlaufender Staatsanleihen in den USA und Europa (einschließlich deutscher und französischer Papiere) auf Mehrjahreshöchststände getrieben. Anleger prüfen derzeit, ob die höheren Fremdkapitalkosten die Wirtschaft belasten könnten. Mit Spannung wird die heutige Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten FOMC-Sitzung (20:00 Uhr) erwartet, um Signale für die nächsten Schritte der US-Notenbank Federal Reserve zu erhalten.

Auf den Rohstoffmärkten legt der Ölpreis den vierten Tag in Folge zu. Brent-Futures handeln oberhalb von 91 USD pro Barrel (WTI plus 0,30 - getrieben von Befürchtungen möglicher Transportstörungen in der Straße von Hormus nach dem Auslaufen der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran....

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