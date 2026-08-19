Heute gegen 13:00 Uhr deutscher Zeit legt Analog Devices die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal 2026 vor. Selten lag die Messlatte für den Konzern so hoch wie an diesem Mittwoch.Der Konsens erwartet 3,93 Milliarden Dollar Umsatz und 3,33 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie. Das wären rund 36 Prozent mehr Umsatz und 62 Prozent mehr Gewinn als im Q3 des Vorjahres. Das ist kein Erholungsquartal mehr. Das ist ein Boomquartal - und genau darin liegt das Risiko des Tages.Analog Devices fertigt die Bauteile, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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