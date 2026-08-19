Munich Re hat die Spitzenposition zurückerobert. Nach neuesten Daten der Ratingagentur AM Best haben die Münchner den Konkurrenten Swiss Re bei den Brutto-Rückversicherungserlösen wieder überholt. Damit ist der DAX-Konzern wieder die weltweite Nummer 1 der Branche. Gilt das auch für die Aktie der Münchner?Nach Daten der Ratingagentur AM Best war der DAX-Konzern 2025 - gemessen an den Brutto-Rückversicherungserlösen der nach IFRS 17 bilanzierenden Anbieter - wieder der größte Rückversicherer der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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