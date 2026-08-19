Invest Qatar, die Investitionsförderungsagentur des Landes, und Media City Qatar werden auf der Gamescom 2026 im Rahmen des "Katar-Pavillons" vertreten sein und dabei die wachsende Bedeutung Katars als regionaler Knotenpunkt für Spieleentwicklung, digitale Inhalte und E-Sport hervorheben.

Die Gamescom, eine weltweit führende Veranstaltung, die jährlich in Köln stattfindet, bringt Entwickler, Publisher, Investoren und Kreative zusammen. Die Teilnahme Katars spiegelt dessen Fokus auf den Aufbau eines wettbewerbsfähigen, innovationsgetriebenen Ökosystems für Spiele und interaktive Medien wider.

Mohammed Al Mulla, Head of Investment Development bei Invest Qatar, erklärte: "Die Gamescom bietet eine wichtige Plattform, um mit weltweit führenden Akteuren der Gaming-Branche in Kontakt zu treten und neue Chancen in Katar sowie im gesamten Nahen Osten aufzuzeigen. Unser Ziel ist es, Unternehmen den Einstieg in einen wachstumsstarken Markt sowie deren Expansion in diesem Markt zu ermöglichen und zwar durch ein Geschäftsumfeld, das auf Innovation und langfristigen Erfolg ausgerichtet ist."

Dr. Fahad Abdulla Al Hajri, Business Development Manager bei Media City Qatar, erklärte: "Die Gaming-Branche entwickelt sich zu einem der prägenden Bereiche der globalen Medienindustrie und vereint auf neue Weise Storytelling, Technologie, Kreativität und Gemeinschaft. Die Gamescom bringt die weltweite Gaming-Community zusammen, um Ideen auszutauschen, Partnerschaften aufzubauen und die Zukunft der Branche zu erkunden. Sie bietet die Gelegenheit, das Gaming-Ökosystem der Region mit globalen Partnern zu vernetzen, neue Wege für Zusammenarbeit, Investitionen und Wachstum zu erschließen und gleichzeitig Katar als Drehscheibe für die Zukunft des Gamings zu etablieren."

Der Nahe Osten entwickelt sich zu einem äußerst attraktiven Gaming-Markt, der durch ein hohes Engagement, ein "Mobile-First"-Verhalten und eine wachsende Nachfrage nach kulturell relevanten Inhalten geprägt ist. Der arabischsprachige Markt stellt mit weltweit mehr als 400 Millionen Arabischsprechenden ein noch unerschlossenes Potenzial dar, doch arabische Inhalte sind auf globalen digitalen Plattformen nach wie vor nur begrenzt verfügbar.

Katar bietet Unternehmen einen Zugang zu diesen Chancen und ermöglicht es ihnen, Inhalte zu lokalisieren, eigenes geistiges Eigentum zu entwickeln und ein junges, engagiertes Publikum zu erreichen. Über den Katar-Pavillon können Unternehmen ein unternehmensfreundliches Umfeld erkunden, das 100-prozentige ausländische Eigentumsanteile, beschleunigte Lizenzverfahren, keine Einkommensteuer, Anreize und eine digitale Infrastruktur von Weltklasse mit einer Internetdurchdringung von 100 Prozent bietet, unterstützt durch eine starke globale Anbindung.

Der Pavillon wird zudem Erfolgsgeschichten präsentieren, die durch die Beteiligung von sechs in Katar ansässigen Unternehmen entstehen: COREGAME Studios, Entwickler von "Khawi" und "Beyond Solar"; Mezan Studios, Entwickler von "Nightscape"; Digital Dunes, Herausgeber von "Project Soccer Legends"; Digit Ink, ein Studio für Handyspiele und Animationen; SekGames, ein Studio und Herausgeber von Handyspielen mit weltweit über 10 Millionen Downloads sowie Tawar Games, Entwickler des Action-Plattformspiels "Jumbo!".

Quelle: AETOSWire

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