Velburg (ots) -Deutschland braucht mehr Wohnraum. Doch zwischen Idee und fertigem Gebäude liegen oft lange Verfahren, hohe Kosten und viele offene Fragen. Der Bau-Turbo soll Genehmigungsverfahren beschleunigen und den Wohnungsbau erleichtern. Dadurch könnten Kommunen schneller entscheiden, Bauherren verlässlicher planen und Wohnungen früher entstehen. Klingt gut, doch in der Praxis entscheidet nicht nur eine schnellere Genehmigung über den Erfolg eines Projekts, sondern auch die Frage, ob sich ein Bauvorhaben wirtschaftlich überhaupt noch rechnet.Der Bau-Turbo kann helfen, aber er ersetzt keine saubere Kalkulation und kein durchdachtes Baukonzept. Warum weniger Bürokratie allein nicht reicht und wo Bauherren wirklich ansetzen müssen, erfahren Sie in diesem Beitrag.Der Bau-Turbo schafft Möglichkeiten, aber keine SicherheitDer Bau-Turbo soll Genehmigungsverfahren beschleunigen und dadurch den Wohnungsbau ankurbeln. Allerdings bedeutet das nicht, dass jedes Bauvorhaben automatisch von den neuen Regelungen profitiert. Ob der Bau-Turbo tatsächlich angewendet wird, liegt weiterhin im Ermessen der jeweiligen Kommunen und ihrer Entscheidungsträger.Und genau darin liegt einer der größten Unsicherheitsfaktoren. Während einige Städte und Gemeinden die neuen Möglichkeiten nutzen, gehen andere deutlich zurückhaltender vor. Teilweise sind zusätzliche politische Beschlüsse erforderlich, bevor überhaupt schneller genehmigt oder zusätzliches Baurecht geschaffen werden kann. Wer ein Bauprojekt plant, sollte deshalb nicht davon ausgehen, dass der Bau-Turbo automatisch greift.Hinzu kommt, dass Behörden häufig vermeiden möchten, Präzedenzfälle zu schaffen. Wird beispielsweise einem Eigentümer erlaubt, ein Mehrfamilienhaus um weitere Stockwerke aufzustocken, könnten Nachbarn ähnliche Genehmigungen einfordern. Aus diesem Grund werden vorhandene Spielräume oftmals nur vorsichtig genutzt.Darüber hinaus ist der Bau-Turbo nicht überall anwendbar. Gerade kleinere Siedlungen oder Weiler erfüllen teilweise nicht die gesetzlichen Voraussetzungen, sodass die Regelung dort gar nicht genutzt werden kann. Wie groß der tatsächliche Nutzen ausfällt, hängt deshalb immer von den örtlichen Gegebenheiten und den Entscheidungen der zuständigen Behörden ab.Bürokratie bleibt ein entscheidender BremsfaktorImmer wieder wird gefordert, Genehmigungsverfahren zu vereinfachen und Bauanträge vollständig zu digitalisieren. Solche Maßnahmen können zwar Abläufe beschleunigen, lösen jedoch nur einen Teil des Problems. In der Praxis entstehen Verzögerungen häufig an anderer Stelle. Einwendungen von Anwohnern, Vorgaben des Natur- und Artenschutzes, Emissionsgutachten oder weitere gesetzliche Prüfungen führen regelmäßig dazu, dass sich Bauvorhaben über Monate oder sogar Jahre hinziehen. Gleichzeitig sorgt das komplexe Baurecht mit seinen zahlreichen Vorschriften dafür, dass Verfahren zusätzlich erschwert werden.Deshalb reicht weniger Bürokratie auf dem Papier allein nicht aus. Erst wenn Genehmigungen innerhalb klarer Fristen bearbeitet werden und vollständige Bauanträge schneller entschieden werden, lassen sich Verfahren dauerhaft verkürzen. Andernfalls bleibt der gewünschte Zeitgewinn begrenzt.Wirtschaftlichkeit entscheidet über den Erfolg eines BauprojektsUnabhängig von schnelleren Genehmigungen muss ein Bauvorhaben vor allem wirtschaftlich tragfähig sein. Deshalb sollte die Kalkulation von Anfang an so aufgebaut sein, dass sich ein Projekt auch unter ungünstigen Bedingungen rechnet. Dazu gehört, mit einer realistischen Miete zu kalkulieren und weder Fördermittel noch steuerliche Vorteile oder besonders hohe Einnahmen aus speziellen Vermietungsmodellen vorauszusetzen.Wie wichtig eine solche vorsichtige Kalkulation ist, zeigt die Entwicklung der KfW-Förderungen. Seit 2022 wurden entsprechende Programme bereits mehrfach kurzfristig gestoppt. Für Bauherren und Investoren entsteht dadurch erhebliche Unsicherheit, denn Fördermittel, die bei der Planung noch verfügbar waren, können später plötzlich wegfallen.Beim Bau-Turbo besteht eine ähnliche Unsicherheit. Zwar kann er zusätzliches Baurecht ermöglichen, beispielsweise durch weitere Geschosse, und damit die Wirtschaftlichkeit eines Projekts deutlich verbessern. Ob die Regelung tatsächlich angewendet wird, entscheidet jedoch die jeweilige Kommune. Bauherren können deshalb weder fest mit zusätzlichen Baumöglichkeiten noch mit bestimmten Fördermitteln kalkulieren.Umso wichtiger ist eine solide wirtschaftliche Grundlage. Rechnet sich das Vorhaben bereits ohne diese zusätzlichen Vorteile, können Förderungen, steuerliche Abschreibungen oder höhere Einnahmen die Liquidität und Rentabilität anschließend verbessern. Auch zusätzliches Baurecht durch den Bau-Turbo wirkt sich dann positiv aus. Das Projekt bleibt jedoch selbst dann tragfähig, wenn einzelne dieser Vorteile nicht eintreten.Fazit: Was Bauherren aus dem Bau-Turbo mitnehmen solltenDer Bau-Turbo kann dazu beitragen, den Wohnungsbau zu beschleunigen und neue Möglichkeiten für Bauherren zu schaffen. Ob diese Potenziale tatsächlich genutzt werden, hängt jedoch maßgeblich von den Entscheidungen der Kommunen sowie den jeweiligen rechtlichen Voraussetzungen ab. Gleichzeitig zeigt sich, dass schnellere Genehmigungen allein nicht ausreichen, um den Wohnraummangel zu lösen.Ebenso wichtig ist eine wirtschaftlich tragfähige Planung. Wer ein Bauprojekt so kalkuliert, dass es auch ohne Fördermittel, steuerliche Vorteile oder zusätzliche Sonderregelungen funktioniert, schafft eine verlässliche Grundlage. Verbessern sich die Rahmenbedingungen anschließend durch den Bau-Turbo oder weitere Erleichterungen, erhöht das zwar die Wirtschaftlichkeit, sollte aber niemals die einzige Grundlage für eine Investitionsentscheidung sein.Über Dr. Peter Burnickl:Dr. Peter Burnickl hat sich zur Aufgabe gemacht, mit einem neuen Ansatz für nachhaltige, optimierte und wirtschaftliche Gebäude zu sorgen. Er ist der Geschäftsführer der Pro Bauherr GmbH und eingetragener Sachverständiger für Baukosten und technische Gebäudeausstattung. Als Ingenieur, Projektentwickler und Bauträger kennt er die Branche außerdem genau. Mit seinem Team unterstützt er Bauherren dabei, so zu bauen, dass alle Kosteneinsparpotentiale voll ausgeschöpft sind. Weitere Informationen unter: https://www.pro-bauherr.com/.Pressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.dePro Bauherr GmbHVertreten durch: Dr. Peter BurnicklE-Mail: info@pro-bauherr.comhttps://www.pro-bauherr.comOriginal-Content von: Pro Bauherr GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173485/6336001