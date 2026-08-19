Die TKMS-Aktie konnte in den vergangenen Tagen bei etwa 107 € ein neues Allzeithoch erreichen. Hintergrund waren die guten Quartalszahlen und die erneute Anhebung der Jahresprognose. Mittlerweile hat der Kurs jedoch wieder deutlich korrigiert und notiert am Mittwoch bei rund 97 €. Damit stellt sich die Frage: Ist der Kursanstieg nachhaltig? Zweistelliges Wachstum erzielt Die aktuellen Geschäftszahlen kamen nicht völlig überraschend, fielen aber dennoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de