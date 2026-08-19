Xiaomi hat operativ zu kämpfen, während der Kurs charttechnisch an einer entscheidenden Marke steht. Das Elektroauto-Geschäft liefert dabei einen wichtigen Lichtblick. Starkes Elektroauto-Geschäft trifft auf Margendruck Xiaomi hat am 18. August seine Zahlen zum zweiten Quartal 2026 vorgelegt. Der Umsatz sank im Jahresvergleich um 6,1% auf 108,92 Milliarden Yuan, stieg jedoch gegenüber dem Vorquartal um 9,9%. Deutlicher traf es das Ergebnis. Der Nettogewinn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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