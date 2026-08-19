Bei der Cewe Stiftung hängt der Erfolg im Gesamtjahr weiterhin von der Entwicklung im vierten Quartal ab. Denn dann brummt das Geschäft dank der beliebten Fotobücher, die sich unter den Weihnachtsbäumen der Bürger immer mehr finden. So sind die Zahlen der anderen Quartale eher Wegweiser und Trendnachrichten, ob sich das Geschäft in die richtige Richtung entwickelt. Die frischen Q2-Daten sehen wir dabei als vielversprechend an. Die klare Fokussierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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