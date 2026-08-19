EQS-Ad-hoc: aap Implantate AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Die aap Implantate AG informiert, dass Herr Rubino Di Girolamo sein Amt als Mitglied des Vorstands der Gesellschaft, einschließlich des Amtes als Vorstandsvorsitzender/CEO im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zum 31. Dezember 2026 niederlegen und damit vorzeitig aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheiden wird.
Der Aufsichtsrat hat heute mit sofortiger Wirkung Herrn Cornelius Fink zum Mitglied des Vorstands bestellt. Herr Fink übernimmt die Verantwortung für den Geschäftsbereich Trauma.
Zudem hat der Aufsichtsrat heute mit sofortiger Wirkung Frau Nicole Kassel zum Mitglied des Vorstands mit Zuständigkeit für den Bereich Finanzen (CFO) bestellt.
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aap Implantate AG; R. Di Girolamo; Vorsitzender des Vorstands / CEO; Lorenzweg 5; D-12099 Berlin
Tel.: +49/30/750 19 - 170; Fax: +49/30/750 19 - 290; r.digirolamo@aap.de
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|aap Implantate AG
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