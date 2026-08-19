Unterföhring (ots) -19. August 2026. Total retro. Total normal. "TV total" gewinnt mit der zweiten Ausgabe nach der Sommerpause die Prime Time am Dienstagabend. In der ProSieben-Senderzielgruppe (Zuschauer 14-49 Jahre) überzeugt Sebastian Pufpaffs "TV total - Retro Edition" mit einer sehr guten Overnight-Quote von 12,4 Prozent Marktanteil.Im Anschluss an "TV total" punktet der "TV total Stand-up Club" mit ebenfalls starken 8,8 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern.Bereits am Vorabend überzeugen "taff" mit 11,2 Prozent Marktanteil sowie ":newstime" und "Galileo" mit jeweils 11,4 Prozent Marktanteil in der ProSieben-Senderzielgruppe.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 19.08.2026 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Katrin Dietzphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154email: katrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6336011