Kapitalmarkt-Standpunkt von Kai Jordan, Vorstand der mwb Wertpapierhandelsbank AG: Statt der ??? sehen wir heute KKK - Klima, Krieg und KI. Im wahrsten Sinne brennt uns in diesem Standpunkt Klima unter den Füßen und bedroht zunehmend unsere (wirtschaftliche) Existenz. Dabei sollten wir im Auge behalten, dass der Klimawandel nicht nur einfach die Folge von immer steigernder Energieproduktion ist, sondern eben auch ihre Funktionsfähigkeit beeinträchtigt.Ausgerechnet im Bereich der grundlastfähigen Energie, die wir als besonders stabil angesehen haben, kommen die Einschläge näher - Hitze und Wassermangel reduzieren die Leistung thermischer Kraftwerke. Frankreich, Ungarn und Rumänien entkräften die Mär von der abrufbaren Kernkraftenergie durch die Kühlwasserproblematik - durch austrocknende Flüsse. Auf die Problematik des Güterverkehrs durch die beständige und zunehmende Hitze einzugehen, würde den Rahmen unseres kleinen Standpunkts sprengen. Gas und Öl beinhalten drei große Kernrisiken: Klima, Preis und das geopolitische Versorgungsrisiko. Aber Wind und Solar bleiben naturgemäß volatil und unsere Stromnetze sind sowieso nicht ausgebaut, sodass Baden-Württemberg und Bayern bald ebenfalls am Energie-Tropf hängen könnten. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Strombedarf exponentiell durch Elektrifizierung, Klimaanlagen und Rechenzentren für Social Media und KI steigt. Also ist die entscheidende Größe im System nicht mehr die einzelne Energiequelle, sondern die Resilienz des gesamten Energiesystems. Jetzt kommt der Hammer. Genau in dieser Situation haben wir mit der Wirtschaftsministerin Reiche eine Vertreterin, die verstärkt auf neue gasbasierte Reservekapazitäten setzt. Ja, es ist unbestritten, dass die Versorgungssicherheit ein Back-up braucht. ...

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