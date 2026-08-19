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Die XRP Prognose steht an einer Wand. XRP notiert am 18. August bei 1,003 US-Dollar und rutschte in den vergangenen 24 Stunden bis auf 0,9887 US-Dollar, bevor Käufer die Marke zurückeroberten. Der Kurs liegt damit rund 72 Prozent unter dem Hoch aus dem Juli 2025, obwohl die regulatorischen Fragen längst geklärt sind. Genau das macht die aktuelle Lage so schwer zu lesen, denn gute Nachrichten bewegen den Kurs kaum noch. Für Anleger bleibt damit nur eine Frage. Reicht ein verteidigter Dollar aus, um aus 62 Milliarden Marktkapitalisierung noch einmal ein Vielfaches zu machen?

XRP Prognose zwischen verteidigtem Dollar und schwacher Nachfrage

XRP hält sich bei 1,003 US-Dollar und liegt damit 0,10 Prozent über dem Stand von vor 24 Stunden. Die Spanne des Tages reicht von 0,9887 bis 1,007 US-Dollar, was zeigt, wie eng der Markt um die runde Marke ringt. Das Handelsvolumen der vergangenen 24 Stunden liegt laut CoinMarketCap bei rund 845 Millionen US-Dollar, bei einer Marktkapitalisierung von etwa 62,86 Milliarden US-Dollar und Rang sechs. Damit bleibt XRP eine der größten Kryptowährungen der Welt. Genau diese Größe ist aber auch das Problem, das die XRP Prognose so schwer macht.

Technisch sieht das Bild schwächer aus, als der gehaltene Dollar vermuten lässt. Der Kurs setzte ein neues Zyklustief bei 0,9877 US-Dollar, und der anschließende Erholungsversuch endete bereits bei 1,0005 US-Dollar. Laut CoinDCX liegt der 20-Tage-Durchschnitt bei 1,0572 US-Dollar und wirkt damit als Deckel über jedem Ausbruchsversuch. Der RSI fiel auf 36,06 und der MACD auf minus 0,0253, beides frische Tiefs für diesen Zyklus. Immerhin kam die Gegenbewegung von 0,9906 US-Dollar auf dem stärksten Volumen seit über einer Woche. Solche Muster begleiten häufig kurzfristige Erschöpfungstiefs.

Auf der Nachrichtenseite fehlt der Funke. Solana ist seit dem 14. August direkt auf der dezentralen Börse des XRP Ledgers handelbar, und Wells Fargo meldete im selben Zeitraum eine XRP ETF Position über 9,18 Millionen US-Dollar. Trotzdem sind die Zuflüsse in die XRP ETFs seit dem Start um 96 Prozent eingebrochen, und der Kurs steht weiter rund 72 Prozent unter seinem Allzeithoch. Der bekannte Trader Peter Brandt wies XRP am 16. August erneut zurück und verwies auf Bitcoin als die bessere Wahl.

Für einen Anstieg um das Zehnfache müsste XRP mehr als 600 Milliarden US-Dollar an neuem Kapital anziehen. Wer solche Vielfachen sucht, schaut deshalb längst dorthin, wo die Marktkapitalisierung noch klein genug für echte Bewegung ist.

Pepeto und die Chance, die der Markt noch nicht eingepreist hat

Genau dort, wo die Bewertung noch klein genug für echte Bewegung ist, taucht Pepeto derzeit immer häufiger auf. Anders als bei der XRP Prognose hängt hier nichts an einem Auslöser von außen, denn die Rechnung des Projekts läuft bereits. Genau dieser Unterschied erklärt, warum ein Teil des Kapitals derzeit still die Seite wechselt.

Die Swap-Engine von Pepeto wickelt Transaktionen über verschiedene Blockchains hinweg ab und nimmt dabei jede Gebühr aus dem Vorgang heraus. Das verändert die Ausgangslage, weil jedes Volumen, das durch das Protokoll fließt, auf ein festes Angebot von 420 Billionen Token trifft. Nichts in diesem Aufbau fängt den Druck ab außer der Nachfrage selbst, denn neues Angebot entsteht nicht. Wöchentliche Burns verkleinern dieses Angebot dauerhaft und drücken den umlaufenden Bestand Woche für Woche weiter nach unten. Wenn die erwartete Binance-Notierung die Nachfrage der Börsen gegen dieses verknappte Angebot laufen lässt, folgt der Kurs dem Druck.

Der Risiko-Scorer von PepetoAI markiert eine Gefahr, bevor sie den Trader Geld kostet. Für die Sicherheit des Vorverkaufs selbst steht SolidProof, denn die Prüfer haben den gesamten Code des Projekts vollständig kontrolliert und bestätigt, bevor der Vorverkauf überhaupt geöffnet wurde. Aufgebaut wurde Pepeto vom Mitgründer des originalen Pepe-Coins gemeinsam mit einem ehemaligen Binance-Experten, der wiederholt gesehen hat, wie ein Listing-Tag Token in dieser Phase neu bepreist. Bei einem Einstiegspreis von 0,0000001887 US-Dollar hat der Vorverkauf bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt.

Ein Projekt mit 62 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung braucht für jeden Prozentpunkt neues Kapital in Milliardenhöhe. Ein Vorverkauf, der noch unter einem Zehntausendstel Cent gehandelt wird, braucht dafür nur, dass ihn genug Menschen rechtzeitig bemerken und einsteigen. Wer erst nach der Notierung einsteigt, kauft dieselbe Rechnung zu einem Preis, den der Vorverkauf heute noch nicht verlangt.

Fazit

Die XRP Prognose bleibt oberhalb von einem US-Dollar konstruktiv, doch die Gewinne entstehen dort in kleinen Schritten. Eine Marktkapitalisierung von 62 Milliarden US-Dollar lässt keine Vervielfachung mehr zu. Die Einstiege, die in jedem Zyklus aus kleinen Positionen große Vermögen gemacht haben, warteten nie auf die Schlagzeile. Wer früh Bruchteile eines Cents in Pepe hielt, sah eine Bewertung von mehreren Milliarden Dollar entstehen, und frühe Dogecoin-Halter kennen dieselbe Geschichte. Solche Fenster öffnen sich selten und sie schließen ohne Vorwarnung. Wer jetzt einsteigt, zahlt noch den Preis des Vorverkaufs, denn die erwartete Notierung löscht ihn endgültig aus.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP Prognose für August 2026?

Die XRP Prognose sieht eine Spanne von 0,98 bis 1,06 US-Dollar, wobei die Ein-Dollar-Marke die entscheidende Linie bleibt. Schließt XRP darüber, bleibt der Weg in Richtung 1,06 US-Dollar offen. Darunter droht ein erneuter Test des Zyklustiefs bei 0,9877 US-Dollar.

Warum taucht Pepeto in Suchanfragen zur XRP Prognose auf?

Pepeto taucht dort auf, weil der Vorverkauf mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat und der Code von SolidProof geprüft wurde. Die offizielle Pepeto-Website erreichen Sie unter pepetocoin.com.