Vor etwa zwei Monaten durchbrach die Aixtron-Aktie den Kursbereich von 60 Euro. Das Thema Künstliche Intelligenz machte der Aktie des deutschen Ausrüsters für die Halbleiterindustrie Beine. Wenige Woche später bietet sich ein anderes Bild. Anleger kehren Aktien mit KI-Bezug den Rücken. Massive Gewinnmitnahmen setzen den ehemaligen Überflieger-Aktien zu. Aixtron bildet da eher die Regel als die Ausnahme.Nach einem ersten markanten Tief im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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