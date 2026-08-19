Nach unserem europäischen Screening wechseln wir heute über den Atlantik und wenden exakt dieselben Kriterien auf die größten US-Blue Chips an: deutlicher Abstand zum Analystenkursziel, operative Bestätigung durch die jüngsten Quartalszahlen und ein konkreter Katalysator, der die Bewertungslücke schließen kann.
Das Ergebnis fällt überraschend konzentriert aus. Nach der kräftigen US-Rally sind viele Qualitätsaktien inzwischen schlicht zu teuer oder das Analystenpotenzial ist bereits weitgehend ausgeschöpft.
Wenn Sie Börsentäglich neue Empfehlungen und ähnliche Screenings haben wollen, dann schauen Sie bei der Termin Börse daily vorbei, das geht auch im Einzelabruf (KLICK HIER).
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