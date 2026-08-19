Neckarsulm (ots) -PARKSIDE hat anlässlich seines 30-jährigen Jubiläums den nächsten Mega-Stunt unter dem Namen "THE ROTATION" erfolgreich abgeschlossen. Damit stellte die Marke die Leistungsfähigkeit ihrer Produkte erneut eindrucksvoll unter Beweis und sicherte sich einen neuen Guinness World Record (GWR).Die Heimwerker- und DIY-Marke PARKSIDE, bekannt für leistungsstarke Produkte zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis, hat den nächsten spektakulären Weltrekord erfolgreich durchgeführt. Nach dem viralen Erfolg von "THE PULL" in 2025, bei dem ein 12V Akku-Bohrschrauber mit einem über 300 Tonnen schweren Airbus A380 das größte Passagierflugzeug der Welt zog, setzte PARKSIDE mit "THE ROTATION" einen erneuten Mega-Stunt in die Tat um. Eine ab 31.08.2026 bei Lidl und Kaufland erhältliche Sonderedition des PARKSIDE PERFORMANCE 20V Bohrschrauber mit einem maximalen Drehmoment von 60 Nm (Newtonmeter) und der Signatur von Arnold Schwarzenegger drehte erfolgreich das London Eye, das weltgrößte freitragende Aussichtsrad mit einer Höhe von 135 Metern: neuer Guinness World Record (GWR)!"THE ROTATION" setzt neue MaßstäbeDie Vorbereitungen zur technischen Umsetzbarkeit des Stunts wurden gemeinsam mit der Technischen Universität Darmstadt durchgeführt. Sie lieferte mit ihren Berechnungen die wissenschaftliche Grundlage für den Aufbau einer speziellen Konstruktion mit einer hydraulisch betätigten Seilwinde. Diese machte das Unmögliche möglich und meisterte vor den Augen von 45 Content Creators aus 31 Ländern die Herausforderung, das 135 Meter hohe und 2.100 Tonnen schwere freistehende Aussichtsrad mit der Kraft des PARKSIDE PERFORMANCE 20V Bohrschraubers erfolgreich zu drehen."Der neue Rekord ist eine spektakuläre Darbietung der Leistungsstärke von PARKSIDE", betont Robin Ruschke, Head of Marketing, Senior Vice President Lidl Stiftung & Co. KG. "Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis ist tief verwurzelt in der DNA von PARKSIDE. Mit unseren Rekord Aktionen rund um PARKSIDE nutzen wir einmal mehr die Chance, die Qualität auch aufmerksamkeitsstark unter Beweis zu stellen."Die Technik hinter dem Weltrekord: Wie das London Eye bewegt wurdeAls Kraftquelle für diesen Stunt diente eine Sonderedition des PARKSIDE PERFORMANCE 20V Akku-Bohrschraubers mit 60 Nm und einem 8Ah Akku*. Das Modell zeichnet sich durch seine besonders kompakte Bauform aus, die durch ein optimiertes Getriebe, den bewährten Brushless-Motor sowie ein hochwertiges, ultrakurzes Bohrfutter der Marke RÖHM erreicht wird. Die exklusive Sonderedition, die zudem mit einer Signatur von Arnold Schwarzenegger, einem hochwertigen Alukoffer, einem 2Ah Akku inklusive 2,4A Ladegerät sowie einem limitierten Bithalter ausgeliefert wird, demonstrierte bei diesem Einsatz eindrucksvoll ihre Leistungsstärke.Um das London Eye mit der Kraft des PARKSIDE 20V Akku-Bohrschraubers in Bewegung zu setzen, benötigte es technische Präzision. Zunächst wurde das vorhandene Hydrauliksystem des Aussichtsrads in den Leerlauf geschaltet, damit es nicht bremst. Angetrieben wurde die Touristenattraktion daraufhin durch eine hydraulische Winde, die mit einer Kraft von bis zu 20 Tonnen das Aussichtsrad bewegte und etwaige Zusatzlasten durch z. B. starken Wind ausglich. Die Rolle des PARKSIDE 20V Akku-Bohrschraubers: der Antrieb einer hydraulischen Pumpe, die Druck aufbaute und diesen an den Motor der Winde weitergab.Sechs Führungsrollen hielten das System stabil. Um alles sicher zu befestigen, wurde die Winde mit speziellen Stahlprofilen direkt an der Grundplattform des Hauptantriebs montiert. Um sicherzugehen, dass das weltgrößte freitragende Aussichtsrad allein durch den Akku-Bohrschrauber betrieben wird, wurde es vor dem Versuch präzise ausgependelt.Guinness World RecordMit "THE PULL" konnte sich PARKSIDE bereits 2025 einen Platz im Guinness World Records sichern. Für das 30-jährige Jubiläum setzte PARKSIDE mit "THE ROTATION" die Messlatte noch höher. Gemeinsam mit der TU Darmstadt konnte die offizielle Jury von Guinness World Records vor Ort von der Leistung überzeugt werden, welche den Stunt bewertete und begleitete.Über PARKSIDE:Die Marke PARKSIDE - erhältlich in den Filialen von Lidl und Kaufland sowie im Lidl-Onlineshop und auf dem Kaufland Online-Marktplatz - bietet Heimwerker-Produkte, mit denen jeder Arbeiten im Garten, am Haus oder in der Werkstatt im Handumdrehen und in Eigenregie ausführen kann. PARKSIDE PERFORMANCE spricht darüber hinaus auch hoch ambitionierte, fortgeschrittene Heimwerker an. Mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis, einem breiten Sortiment und hoher Qualität konnte PARKSIDE bereits weltweit DIY-Fans überzeugen. Mehr Informationen unter: www.parkside-diy.com.Über das London Eye:Erbaut zur Jahrtausendwende ist das London Eye eine Ikone, der das Feiern fest in der DNA verankert ist. Als Kulisse für das jährliche Londoner Silvesterfeuerwerk feierte es am 9. März 2025 stolz sein 25-jähriges Bestehen. Im Herzen der Stadt gelegen, zählt das London Eye zu den bekanntesten Wahrzeichen Londons. Entworfen von Marks Barfield Architects ist es 135 Meter hoch und das weltweit größte freitragende Aussichtsrad. Als einziger bewegter Ausblick auf die Stadt ermöglicht seine sanfte Rotation Besuchern einen atemberaubenden 360-Grad-Blick, um die Energie der Hauptstadt von einer der beliebtesten Attraktionen Großbritanniens aus zu erleben. Seit dem Jahr 2000 haben mehr als 85 Millionen Menschen die Fahrt über die Skyline Londons genossen. Ob auf Postkarten, in Selfies oder überall in der Popkultur - es hat sich als moderne, weltweit bekannte Ikone etabliert. Von ersten Dates bis zu Heiratsanträgen, von Hollywood-Prominenz bis hin zum echten Adel: Die 32 Gondeln - eine für jeden Londoner Stadtbezirk - haben im Laufe der Jahre schon alles miterlebt.*Für den Antrieb des London Eye und den Guinness World Record wurde ein separat erhältlicher PARKSIDE PERFORMANCE 20V Smart Akku 8 Ah PAPP 208 A1 verwendet. Dieser ist nicht im regulären Set-Lieferumfang des abgebildeten PARKSIDE-Produkts enthalten.Pressekontakt:Selina RoosHavas Germany GmbHt: +494043175135m: selina.roos@havas.comOriginal-Content von: PARKSIDE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180664/6336033