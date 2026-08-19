Bonn (ots) -Anmoderationsvorschlag: Immer mehr Menschen verzichten ja inzwischen auf verarbeitete Lebensmittel und greifen stattdessen ganz bewusst zu Naturprodukten. Also zum Beispiel zu natürlichem Mineralwasser. Das ist hierzulande mit durchschnittlich rund 129 Litern pro Kopf das beliebteste Kaltgetränk, wird direkt an der Quelle abgefüllt und unterliegt strengen Kontrollen. Jessica Martin verrät uns jetzt mehr über diesen einzigartigen Schatz der Natur.Sprecherin: Mineralwasser entsteht, wenn Niederschlag durch Böden und verschiedene Gesteinsschichten bis in den tiefen Untergrund versickert.O-Ton 1 (Sebastian Rau, 19 Sek.): "Dieser Prozess kann viele Jahre dauern, häufig Jahrzehnte, manchmal sogar Jahrhunderte. Irgendwann sammelt sich das Wasser auf einer undurchlässigen Gesteinsschicht bis in Tiefen von tausend Metern unter der Erde - und manchmal hat man das Glück, dass das Wasservorkommen unter Druck steht und dann wieder bis an die Oberfläche nach oben aufsteigen kann."Sprecherin: So Sebastian Rau, Geologe und Experte für Qualitätssicherung beim SGS Institut FRESENIUS. Eine wichtige Rolle spielen dabei die verschiedenen Gesteinsschichten, denn die reinigen als natürlicher Filter das versickernde Wasser:O-Ton 2 (Sebastian Rau, 23 Sek.): "Gleichzeitig löst das Wasser aus den Gesteinen Mineralstoffe und Spurenelemente und reichert sich gegebenenfalls damit an. Von besonderer Bedeutung sind auch die Temperaturen im Untergrund und das Vorhandensein natürlicher Kohlensäure. Kohlensäure findet man in der Regel dort, wo ehemalige Vulkane tätig waren. Sie unterstützt den Prozess, dass Mineralien aus den Gesteinen gelöst werden können."Sprecherin: Dadurch entstehen mit der Zeit ganz unterschiedliche Mineralwässer, weil die Natur jedem seinen individuellen Stempel aufdrückt:O-Ton 3 (Sebastian Rau, 37 Sek.): "Deutschland ist ein Schlaraffenland für Mineralwasser. Hierzulande werden über 500 verschiedene Mineralwässer angeboten, jedes davon sozusagen als Spiegelbild seiner Region mit unterschiedlicher Mineralisation und individuellem Geschmack. Es ist ein von der Natur geschaffenes, einzigartiges Lebensmittel, übrigens das einzige, das amtlich anerkannt werden muss, regional und nachhaltig gefördert - und dessen besondere Qualität amtlich bestätigt und überwacht wird. Und gerade an heißen Tagen löscht Mineralwasser natürlich neben all seinen anderen tollen Eigenschaften auch ganz prima den Durst."Abmoderationsvorschlag: Mehr Infos über natürliches Mineralwasser, das in Deutschland das beliebteste Kaltgetränk und ein perfekter Begleiter für eine bewusste Ernährung ist, gibt's online unter mineralwasser punkt com.Pressekontakt:Frank HabekostWPR COMMUNICATION GmbH & Co. KGSchulstraße 25, 53757 Sankt AugustinTel. +49 (0) 22 41 23 40 7-18/ Fax: -10E-Mail: habekost@wprc.de Web: www.wprc.deOriginal-Content von: Informationszentrale Deutsches Mineralwasser, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28299/6336032