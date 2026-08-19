Töpen (ots) -Bei Denns BioMarkt finden Kund*innen ein Vollsortiment aus mehr als 6.000 Bio-Produkten von frischem Obst und Gemüse über Naturkosmetik bis hin zu ökologischen Drogeriewaren. Dazu gehören auch rund 200 Produkte der Eigenmarke dennree, die unter dem Motto "Bio für jeden Tag" auch preisbewusste Kund*innen ansprechen. Hohe Bio-Qualität hat dabei einen besonderen Stellenwert: Dafür arbeiten wir mit anerkannten Anbauverbänden wie Demeter, Bioland, Naturland und Biokreis zusammen. Regelmäßig überzeugen die Produkte auch die Tester*innen von Öko-Test, Stiftung Warentest und Co. Sie bewerten sachlich, transparent und unabhängig nach strengen Kriterien. Im ersten Halbjahr 2026 wurden alleine sieben dennree Produkte mit "sehr gut" ausgezeichnet.Den Auftakt macht ein vielseitiger Süßungsmittel-Klassiker: In der Februar-Ausgabe haben die Tester*innen von Öko-Test 18 Bio-Agavendicksäfte unter die Lupe genommen. Mit dem Gesamturteil "sehr gut" hat der dennree Agavendicksaft in der 500-Mililiter-Flasche abgeschnitten. Mit seinem mild-süßen Aroma eignet sich der Saft mexikanischer Agaven zum Verfeinern von Desserts, Backwaren, Getränken sowie Dressings und Saucen.In der gleichen Ausgabe wurden auch 29 Studentenfutter mit Rosinen, Sultaninen und/oder Weinbeeren getestet, darunter elf mit Bio-Siegel. Hierbei wurde das dennree Studentenfutter in der 250-Gramm-Packung mit dem Gesamturteil "gut" bewertet.Knusprig ging es in der März-Ausgabe von Öko-Test weiter: Darin standen 19 Salzstangen-Marken auf Weizenmehlbasis auf dem Prüfstand, darunter vier mit Bio-Siegel. Die Demeter-zertifizierten dennree Salzstangen in der 100-Gramm-Packung haben das Gesamturteil "sehr gut" erhalten. Mit ihrer goldbraunen Backfarbe und der feinen Salznote eignen sie sich als unkomplizierter Snack für zwischendurch, gesellige Abende oder zu Getränken.In der April-Ausgabe von Öko-Test haben die Tester*innen Vollkornmehle untersucht und dafür 50 Produkte aus Roggen, Dinkel und Weizen eingekauft, darunter 35 mit Bio-Zertifizierung. Gleich drei Produkte von dennree überzeugten: Das dennree Weizenvollkornmehl (Bioland), das dennree Roggenvollkornmehl (Bioland) und das dennree Dinkelvollkornmehl schnitten jeweils mit dem Gesamturteil "sehr gut" ab.In der gleichen Ausgabe wurden auch Knuspermüslis geprüft. Dafür haben die Tester*innen 38 Produkte eingekauft, darunter 24 mit Bio-Siegel. Das dennree Hafer Crunchy in der 750-Gramm-Packung hat das Gesamturteil "sehr gut" erzielt. Die Rezeptur kommt ganz ohne Palmöl aus und überzeugt mit einem angenehm natürlichen Geschmack. Ideal als crunchy Topping, zum Frühstück oder für kleine Genussmomente zwischendurch. Außerdem im Heft: Der Bericht zu Kräutern der Provence. 23 Produkte wurden getestet, darunter neun Produkte mit Bio-Siegel. dennree Kräuter der Provence (Naturland) hat das Gesamturteil "gut" erhalten.In der Mai-Ausgabe hat Öko-Test tiefgefrorenes Buttergemüse getestet und dafür 18 Produkte mit Erbsen, Karotten, Blumenkohl, Mais und Butter eingekauft, sieben Mischungen tragen ein Bio-Siegel. Mit dem Gesamtergebnis "sehr gut" hat das dennree Buttergemüse in der 300-Gramm-Schachtel abgeschnitten.Auch die österreichischen Produkttester*innen konnte dennree überzeugen: Für die Juni-Ausgabe des Magazins Konsument haben die Tester*innen in Kooperation mit der Arbeiterkammer Steiermark 14 Matcha-Pulver ins Labor geschickt. Ihr Ergebnis: Wer die Wahl hat, greift besser zu Bio. Zum Beispiel zum Grünteepulver dennree Matcha in der 30-Gramm-Packung, das mit 91 von 100 Testpunkten das Gesamturteil "sehr gut" erhalten hat.Pressekontakt:Inka R. StonjekSenior-Referentin für Presse und Medienpresse@biomarkt.deTel.: +49 9295 18-3208Daniela WolfReferentin für Presse und Medienpresse@biomarkt.deOriginal-Content von: dennree GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168521/6336029