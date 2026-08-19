München (ots) -- Emotionale Geburtstagsüberraschungen für Angelika und Oma Petra- Die Bodenseeboys liefern sich ein Duell auf dem Wasserparcours- Neue Folgen "Bella Italia - Camping auf Deutsch" ab 19. August 2026, immer mittwochs um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Gleich zwei Geburtstage sorgen auf dem Marina di Venezia für emotionale Momente. Peter überrascht Angelika mit einem ganz besonderen Geschenk, während Daniel und Roman heimlich eine große Überraschung zum 60. Geburtstag von Oma Petra vorbereiten. Und auch die Bodenseeboys lassen sich etwas einfallen: Aus dem Wasserparcours wird kurzerhand ein sportliches Duell. Neue Folgen "Bella Italia - Camping auf Deutsch" ab 19. August 2026, immer mittwochs um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Für Angelika beginnt der Geburtstag mit einer großen Überraschung: Peter dekoriert den Wohnwagen und hat sich viele Gedanken gemacht, um seiner Partnerin eine Freude zu bereiten. Weil Angelika leidenschaftlich gern Wäsche wäscht und auch im Campingurlaub großen Wert darauf legt, will er sie mit einer eigenen Waschmaschine für den Camper überraschen. Sollte der Plan nicht aufgehen, hat er mit einem Armband sogar noch eine Alternative parat. Als Angelika ihr Geschenk entdeckt, ist die Freude riesig. Doch nicht nur sie ist sichtlich gerührt - auch Peter wird von den Emotionen überwältigt.Bei Daniel und Roman dreht sich alles um Oma Petras 60. Geburtstag. Die beiden überraschen zunächst Melodie und Romeo mit der Nachricht, dass ihre Oma ihren Ehrentag auf dem Marina di Venezia verbringen wird. Was Petra nicht ahnt: Daniel und Roman stecken längst mitten in den Vorbereitungen für eine große Überraschungsparty. Zwischen Luftballons, Dekoration, Kuchen und Geschenken geraten die beiden ordentlich unter Zeitdruck - Chaos ist programmiert. Doch der ganze Aufwand lohnt sich: Als Oma Petra schließlich auf dem Campingplatz ankommt, warten bereits Daniels Schwester Denise mit ihren Kindern sowie Melodie und Romeo auf sie. Die Freude über das Wiedersehen und die gelungene Überraschung ist riesig. Petra ist von dem Empfang so überwältigt, dass sie zu Tränen gerührt ist und ihren 60. Geburtstag gemeinsam mit ihrer Familie in vollen Zügen genießen kann.Auch die Bodenseeboys sorgen wieder für beste Unterhaltung. Als selbst ernannte Lifeguards behalten sie am Strand alles im Blick und passen mit einem Augenzwinkern auf die Badegäste auf. Dabei entdecken sie den Wasserparcours des Marina di Venezia und machen daraus kurzerhand einen sportlichen Wettkampf. Hindernis für Hindernis kämpfen sie um jeden Punkt. Doch wer setzt sich am Ende durch und entscheidet das Duell für sich?Neue Folgen "Bella Italia - Camping auf Deutsch" ab 19. August 2026, immer mittwochs um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Sendung wird von STORYHOUSE produziert.Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Bella Italia - Camping auf Deutsch - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/bella-italia-camping-auf-deutsch)Über "Bella Italia - Camping auf Deutsch":Der Campingplatz Marina di Venezia ist als größter Campingplatz Europas ein ganz besonderer Mikrokosmos. Mehr als 12.000 Camper kommen jedes Jahr hierher, die meisten von ihnen sind deutsche Gäste. Mit einem riesigen Wasserpark, Restaurants und Supermärkten bietet der Platz viel Abwechslung und einen Blick auf die Lagunenstadt Venedig. Die Doku-Soap "Bella Italia - Camping auf Deutsch" begleitet die Urlauber in der schönsten Zeit des Jahres und zeigt die facettenreichen Erlebnisse der Gäste - von großen Freuden und glücklichen Momenten bis hin zu den kleinen und großen Dramen, die sich im Urlaub abspielen können.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6336028