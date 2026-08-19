HEIDELBERG hat eine gemischte Bilanz für das erste Quartal des Geschäftsjahres 26/27 vorgelegt. Während die Umsätze im Q1 sowohl die Konsensschätzungen als auch unsere eigenen Erwartungen aufgrund einer schlechten Umwandlung von Aufträgen in Erlöse im Bereich Equipment verfehlten, übertraf der Auftragseingang die Erwartungen. Die operationale Schwäche wurde hauptsächlich durch eine geringere Fixkostenabsorption in der Sparte Print & Packaging Equipment verursacht, nicht durch strukturelle Preisdruck. Entscheidend ist, dass die zugrunde liegende Nachfrage stärker erscheint, als der Rückgang der Aufträge vermuten lässt, wenn man regionale Verzerrungen berücksichtigt. Das Management bestätigte seine Prognose für das Geschäftsjahr mit stabilen Umsätzen und verbesserten bereinigten EBITDA-Margen und verschob die operative Erzählung in Richtung einer stark rückwärts gerichteten Erholung im zweiten Halbjahr. Angesichts der strukturellen Wachstumsinitiativen im Bereich wiederkehrender Lebenszyklus-Erlöse und der langfristigen Optionen in Technologie-Segmenten, bekräftigen wir unser BUY-Rating mit leicht angepasstem Kursziel von 2,35 EUR (zuvor 2,50 EUR) auf Basis angepasster FCF-Annahmen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/heidelberger-druckmaschinen-ag
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