* Mehr Schein als Sein* Klumpenrisiko KI* Zeichen eines Börsentops* Expertise statt Mainstream

Liebe Leser,



die Party an der US-Börse scheint kein Ende zu nehmen. Die Stimmung bei den Wall Street-Banken, deren Gewinne im Aktienhandel im 2. Quartal 2026 neue Rekorde aufgestellt haben, ist ebenso euphorisch wie die Stimmung zahlreicher Privatanleger.



Der S&P 500 hat inzwischen neue Allzeithochs erreicht. Darauf waren die Leser meines Börsenbriefs Krisensicher Investieren bestens vorbereitet, da unsere regelmäßig besprochenen Kennzahlen und Prognosemodelle trotz zunehmender Warnsignale eine weitere Aufwärtswelle an den Aktienmärkten angekündigt hatten. Nachdem diese Vorhersage eingetroffen ist, betrachte ich die aktuelle Marktsituation jedoch mit wachsender Sorge.

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