Hamburg (ots) -Vom 27. August bis zum 12. September 2026 macht das NDR Pop-up-Studio direkt vor dem U-Bahnhof Langenhorn Markt in Hamburg Station. Vor Ort können interessierte Besucher sich mit Reporterinnen und Reportern aus dem NDR Landesfunkhaus Hamburg sowie den Moderatorenteams von NDR 90,3 treffen, Live-Sendungen erleben und hinter die Kulissen des NDR schauen. Alle Angebote sind kostenlos.Sofie Donges, NDR Landesfunkhausdirektorin: "Wir möchten mit Ihnen und Euch vor Ort ins Gespräch kommen, Fragen beantworten und zeigen, wie guter Journalismus für Radio, Fernsehen und Online entsteht. Ob beim Familienprogramm, im Austausch mit unseren Teams oder bei den Live-Sendungen: Es gibt viele gute Gründe am U-Bahnhof Langenhorn Markt vorbeizuschauen. Wir freuen uns auf alle, die neugierig sind, mitmachen oder einfach einmal hinter die Kulissen blicken möchten."Schnacken, klönen, Fragen stellen: Austausch zwischen Hamburgern und NDR MitarbeiternDas Team vom Landesfunkhaus Hamburg freut sich vor Ort auf Gespräche mit allen, die neugierig sind und mehr über den NDR erfahren möchten. Besucherinnen und Besucher können Fragen stellen, eigene Themen mitbringen und direkt mit den Journalistinnen und Journalisten ins Gespräch kommen.Auch das Programm bietet viele Möglichkeiten, den NDR hautnah zu erleben. Die "Guten Morgen Hamburg"-Teams von NDR 90,3 Nicole Steins und Philipp von Kageneck sowie Ulf Ansorge und Eva Tanski werden an zwei Tagen live aus dem gläsernen Studio senden. Die NDR 90,3 Moderatoren Stephan Heller und Maren Bockholdt senden an mehreren Vor- und Nachmittagen von vor Ort. Außerdem gibt es einen Einblick in das "Hamburg Journal" mit Christian Buhk am Eröffnungstag, 27. August, und das Kulturjournal mit Daniel Kaiser am 01. September. So können Interessierte miterleben, wie Radio- und Fernsehinhalte entstehen.Ein weiterer Höhepunkt ist das Meet & Greet mit Ralf Martin Meyer und Marek Erhardt vom Podcast "TRUE CRIME Hamburg" am 27. August. Fans haben die Gelegenheit, die beiden persönlich kennenzulernen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.Sesamstraße, Hip-Hop-Geschichte & Medienkompetenz: Programm für alle AltersklassenAn den Sonnabenden steht das Pop-up-Studio ganz im Zeichen der Familien. Kinder und ihre Eltern können sich auf ein buntes Programm mit beliebten Figuren aus dem Kinderprogramm freuen - darunter Kikaninchen, Bernd das Brot sowie Ernie und Bert aus der Sesamstraße.Bei den "Posaunen-Abenteuern" mit Joachim Preu aus dem Ensemble des Elbphilharmonie-Orchesters am 10. Und 11. September können Kita-Kinder Musik spielerisch entdecken und selbst mitmachen. Damit wird der Besuch am NDR Pop-up-Studio zu einem Erlebnis für die ganze Familie.Schülerinnen und Schüler können gemeinsam mit dem Musikjournalisten Falk Schacht am 9. September eine Folge der Erfolgsdoku XATAR anschauen. Zwischen Migrationsgeschichte, Gefängnisaufenthalt und Charterfolgen: Zusammen sprechen sie über das Leben des plötzlich verstorbenen Musikers.Beim Workshop "Echt oder Fake? Sicher im Netz" mit Fabian Schwazbauer am 28. August geht es darum, wie sich Falschmeldungen erkennen lassen und worauf im Internet geachtet werden sollte. Das Angebot richtet sich besonders an Menschen über 65 Jahre. Anmeldemöglichkeiten gibt es unter: einfachmedien-anmeldung.de.Darüber hinaus informiert der NDR über berufliche Einstiegsmöglichkeiten, Ausbildungsangebote und die technische Ausbildung.Vorbeikommen, zuhören, mitmachen - Im Herzen LangenhornsDas Pop-up-Studio ist vom 27. August bis zum 12. September 2026 direkt vor dem U-Bahnhof Langenhorn Markt, bei der Bushaltestelle "Langenhorn Markt" des 292 Bus zu finden. (Tangstedter Landstraße 42, 22415 Hamburg-Nord).Vorbeikommen, zuhören, mitmachen und miteinander ins Gespräch kommen - der NDR freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher.Mehr Infos zum Programm unter: ndr.de/popupstudioPressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6336051