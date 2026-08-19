Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Stimmung an den Finanzmärkten ist angesichts der angespannten Lage im Nahen Osten und steigender Ölnotierungen getrübt, so die Analysten der Helaba.An den Aktienmärkten sei es zu Verlusten gekommen und der Euro habe einen kleinen Teil seiner zuvor erzielten Kursgewinne wieder abgeben müssen. Auffällig sei der fortgesetzte Renditeanstieg an den internationalen Rentenmärkten. Bundesanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren hätten bei 3,27% das höchste Renditeniveau seit über 15 Jahren erreicht. Bei kürzeren Laufzeiten falle der Anstieg geringer aus und so sei es zu einer Versteilung der Bundkurve gekommen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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