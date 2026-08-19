Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Morgen richten sich die Blicke auf die britischen Verbraucherpreise des Monats Juli, so die Analysten der Helaba.Ein erneuter Anstieg der Inflationsrate werde erwartet und die Zinserwartungen bezüglich der Bank of England (BoE) könnten wieder etwas zunehmen. Wie die Fed habe die BoE bisher nicht die Zinsen erhöht, um der energiepreisbedingten Inflationsgefahr zu begegnen. Einer britischen Zinserhöhung im September werde aktuell nur eine Wahrscheinlichkeit von etwa 20% beigemessen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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