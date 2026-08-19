SK hynix hat soeben ein Aktienrückkaufprogramm über 40 Bio. Won beschlossen. Auf Basis des Schlusskurses vom 18. August entspricht das rund 24,07 Mio. Aktien bzw. 3,3 % aller ausstehenden Aktien. Der Rückkauf beginnt am 20. August und soll innerhalb von rund drei Monaten abgeschlossen werden. Anschließend werden sämtliche erworbenen Aktien eingezogen.
Für den Zeitraum 2025 bis 2027 sollen künftig mehr als 50 % des kumulierten Free Cashflows an die Aktionäre zurückfließen. Bislang lag die Vorgabe bei bis zu 50 %. Neben weiteren Rückkäufen kommen feste und zusätzliche Sonderdividenden infrage.
Volker Schulz
Redaktionleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe https://www.bernecker.info/
Für den Zeitraum 2025 bis 2027 sollen künftig mehr als 50 % des kumulierten Free Cashflows an die Aktionäre zurückfließen. Bislang lag die Vorgabe bei bis zu 50 %. Neben weiteren Rückkäufen kommen feste und zusätzliche Sonderdividenden infrage.
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