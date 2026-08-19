Zürich (ots) -localsearch erklärt in der Themen-Serie "Digitales 1x1 für KMU", was KI-Sichtbarkeit bedeutet, weshalb sich das Suchverhalten verändert und wie KMU die richtigen Grundlagen schaffen.Immer mehr Menschen suchen Informationen nicht mehr ausschliesslich über Suchmaschinen. Statt Begriffe wie "Steuerberater Zürich" bei Google und Co. einzugeben, werden Fragen direkt an KI-Systeme wie ChatGPT, Copilot, Gemini oder Perplexity gestellt. Die Antworten enthalten oft bereits konkrete Empfehlungen. Dadurch verändert sich auch die digitale Sichtbarkeit von Unternehmen. Neben der klassischen Suchmaschinenoptimierung (SEO) gewinnt deshalb die sogenannte KI-Sichtbarkeit zunehmend an Bedeutung.Warum KI-Sichtbarkeit mehr ist als gutes SEOKI-Sichtbarkeit beschreibt, wie gut ein Unternehmen von KI-Systemen erkannt, verstanden und in Antworten berücksichtigt wird. Eine gute Platzierung in klassischen Suchmaschinen bleibt weiter wichtig, reicht künftig aber nicht mehr aus. KI-Anwendungen greifen auf viele verschiedene Quellen zurück - etwa Unternehmenswebsites, Branchenverzeichnisse, Bewertungsplattformen, Medienberichte, Fachbeiträge oder Unternehmensprofile.Je aktueller, konsistenter und vertrauenswürdiger diese Informationen sind, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unternehmen in den Antworten einer KI erscheint. Für KMU gewinnen deshalb vollständige und gepflegte Unternehmensinformationen zusätzlich an Bedeutung.So können KMU die Grundlagen schaffen - mit Unterstützung von localsearchGerade für KMU spielen lokale Signale eine wichtige Rolle. Korrekte Firmendaten, Standorte, Öffnungszeiten, Dienstleistungen, Kundenbewertungen und eine eindeutige Branchenzuordnung verbessern die digitale Auffindbarkeit. Das stärkt nicht nur die Präsenz in Suchmaschinen, sondern schafft auch eine wichtige Grundlage für die KI-Sichtbarkeit.Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Hochwertige Website-Inhalte, aktuelle Unternehmensdaten, eine starke lokale Präsenz und eine gepflegte digitale Reputation zahlen langfristig auf die digitale Sichtbarkeit ein. localsearch unterstützt KMU dabei, Unternehmensinformationen konsistent auf relevanten Plattformen zu pflegen, lokale Online-Profile zu optimieren und die digitale Glaubwürdigkeit zu stärken. So entsteht eine solide Grundlage, damit Unternehmen sowohl in Suchmaschinen als auch in KI-generierten Antworten besser berücksichtigt werden.Über localsearchlocalsearch (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet Buchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu gewinnen.Pressekontakt:localsearch (Swisscom Directories AG)Stefan Wyss, Head of CommunicationsT +41 58 262 76 82stefan.wyss@localsearch.chOriginal-Content von: localsearch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125003/6336072