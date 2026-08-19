München (ots) -Neuer Look, optimierte Nutzerführung und ein moderneres Streaming-Erlebnis: SPORTEUROPE.TV präsentiert sich ab sofort mit einem umfassend überarbeiteten Webauftritt. Der Relaunch markiert zugleich den Startschuss für die Weiterentwicklung der Marke. Nach der Web-Version werden in den kommenden Schritten auch die bestehenden Apps und das Smart-TV-Angebot von SPORTEUROPE.TV im neuen Look & Feel überarbeitet.Im Mittelpunkt des Web-Relaunches steht eine benutzerfreundlichere Oberfläche, die Sportfans schneller und intuitiver zu den für sie relevanten Inhalten führt. Das neue Look & Feel sorgt für einen zeitgemäßen Markenauftritt und bildet künftig die visuelle Grundlage für SPORTEUROPE.TV über alle Plattformen hinweg.Eine neu strukturierte Navigation erleichtert die Orientierung zwischen Sportarten, Wettbewerben und einzelnen Übertragungen. Besonders die neue Livestreamübersicht mit detaillierten Filtermöglichkeiten ermöglicht es Fans, gezielt nach den für sie interessanten Live-Events zu suchen und schneller zum gewünschten Stream zu gelangen.Von den US Open bis zum europäischen EishockeySPORTEUROPE.TV bringt eine große Bandbreite an Live-Sport auf eine Plattform. Sportfans können hier unter anderem die US Open, Volleyball EMs sowie Eishockey aus DEL, DEL2, Champions Hockey League und ICE Hockey League erleben.Dabei versteht sich SPORTEUROPE.TV als digitale Heimat für Sportfans, die ihre Wettbewerbe und Teams live verfolgen möchten - vom internationalen Top-Event bis hin zu Ligen und Wettbewerben mit leidenschaftlichen Fangemeinschaften.Der Relaunch schafft dafür die technische und gestalterische Grundlage: Inhalte sollen leichter auffindbar sein, Live-Übertragungen stärker in den Mittelpunkt rücken und das Nutzungserlebnis über die verschiedenen Endgeräte hinweg vereinheitlicht werden.Web macht den Anfang - Apps und Smart TV folgenMit dem neuen Webauftritt ist die Weiterentwicklung von SPORTEUROPE.TV noch nicht abgeschlossen. Der Web-Relaunch bildet den ersten Schritt einer umfassenden Erneuerung des digitalen Auftritts. In den nächsten Schritten werden auch die bestehenden Apps sowie das Smart-TV-Angebot überarbeitet und an das neue Markenerlebnis angepasst.Ziel ist ein konsistentes SPORTEUROPE.TV-Erlebnis über Web, Mobile Apps und Smart TV hinweg - mit einer modernen Oberfläche, einfacher Navigation und einem klaren Fokus auf das, worum es geht: Sport live erleben.Tim Schnabel, COO von SPORTEUROPE.TV: "Dieser Produkt-Relaunch ist für uns weit mehr als ein neuer Markenauftritt. Er ist der Startschuss für die nächste Generation von SPORTEUROPE.TV und setzt den Kurs für unsere zukünftige Entwicklung. Wir wollen Ligen, Verbänden und Sportarten ein digitales Zuhause bieten und gleichzeitig die Grundlage schaffen, unser Angebot international zu skalieren. Dabei geht es nicht nur um Reichweite und Sichtbarkeit, sondern auch darum, neue Formen der digitalen Vermarktung und Kommerzialisierung zu ermöglichen und Sportrechte gemeinsam mit unseren Partnern noch besser zu monetarisieren. Mit einer einheitlichen Plattform, einer starken Marke und einem konsequent digitalen Ansatz schaffen wir die Voraussetzungen, Sportfans in ganz Europa mit den Sportarten und Wettbewerben zu verbinden, die sie lieben - und unseren Partnern neue Wege für Wachstum und Wertschöpfung zu eröffnen."Über SPORTEUROPE.TVSPORTEUROPE.TV ist eine der führenden digitalen Sportplattformen Europas und bietet Fans Zugang zu Live-Sport, Highlights, exklusiven Inhalten und innovativen Streaming-Erlebnissen. Der Fokus liegt zunächst auf den Kernmärkten Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH), während das Unternehmen seine internationale Präsenz kontinuierlich ausbaut.Mit einem Portfolio von mehr als 70 Sportarten - vom Nachwuchs- und Breitensport bis hin zu internationalen Spitzenwettbewerben - verbindet SPORTEUROPE.TV etablierte Premium-Events wie die US Open mit einer einzigartigen Vielfalt an Sportinhalten. Dabei setzt die Plattform bewusst auf flexible Pay-per-View-Modelle und Event-Tickets als attraktive Alternative zu klassischen langfristigen Abonnements und ermöglicht Sportfans so einen einfachen und bedarfsgerechten Zugang zu den Sportereignissen, die sie wirklich sehen möchten.Durch langfristige Partnerschaften mit internationalen Rechtehaltern, Sportverbänden und Premium-Marken entwickelt SPORTEUROPE.TV die nächste Generation digitaler Sportmedien - innovativ, flexibel und konsequent auf die Bedürfnisse moderner Sportfans ausgerichtet.Pressekontakt:SPORTEUROPE.TV · Presse & KommunikationHelen Klos - Marketing & PRpresse@sporteurope.tv · www.sporteurope.tvOriginal-Content von: DOSB New Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107240/6336080