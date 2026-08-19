Mitteilung der Deutsche Rohstoff AG: EBITDA steigt im 1. Halbjahr 2026 auf 205 Mio. EUR - Durchschnittliche Produktion erreicht im zweiten Quartal bereits 14.803 BOEPD - Umsatz steigt um 7,5% auf 110,0 Mio. EUR (Vorjahr: 102,3 Mio. EUR) - Ertrag von 128 Mio. EUR aus Teilverkäufen der Almonty-Beteiligung- EBITDA erhöht sich auf 205,2 Mio. EUR (Vorjahr: 70,5 Mio. EUR) - Konzernüberschuss erreicht 134,7 Mio. EUR (Vorjahr: 15,5 Mio. EUR) und damit 28,42 EUR je Aktie (Vorjahr: 3,20 EUR) - Positiver Free Cashflow von 42,5 Mio. EUR trotz Investitionen von 143 Mio. EUR - Liquide Mittel einschließlich Wertpapieren steigen auf 133,2 Mio. EUR - Eigenkapital steigt auf über 352 Mio. EUR; Eigenkapitalquote bei rund 45% - Anstieg der Produktion um über 70% auf rund 25.000 BOEPD im 2. Halbjahr erwartet - Umsatz im 2. Halbjahr von 190 bis 210 Mio. EUR bei einem Ölpreis von 75 USD erwartet Die Deutsche Rohstoff AG hat im ersten Halbjahr 2026 Umsatz, EBITDA und Periodenüberschuss deutlich gesteigert. Wesentliche Treiber waren die Teilveräußerung der Beteiligung an Almonty Industries (vgl. Meldungen vom 1. April 2026 und 22. Juli 2026), höhere Ölpreise und die zunehmende Skalierung des Bohrprogramms in Wyoming. "Für das Gesamtjahr erwarten wir ein EBITDA von bis zu 400 Mio. EUR. Im ersten Halbjahr haben wir die optimalen Voraussetzungen für eine weiterhin ...

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