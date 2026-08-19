Gesundheitsservices werden für die betriebliche Krankenversicherung immer wichtiger. Eine aktuelle Marktanalyse von Funk Vorsorge zeigt, welche Angebote inzwischen zum Standard gehören, wo neue Schwerpunkte entstehen und an welchen Stellen Versicherer noch nachbessern müssen. Die betriebliche Krankenversicherung (bKV) entwickelt sich zunehmend vom klassischen Versicherungsprodukt zu einem ganzheitlichen Gesundheitssystem für Beschäftigte und ihre Angehörigen. Welche Rolle Gesundheitsservices dabei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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