Der Nvidia-Zulieferer kauft ab dem 20. August eigene Aktien für 40 Billionen Won zurück - umgerechnet etwa 28,6 Milliarden Dollar - und vernichtet sie anschließend. Nach Angaben des Unternehmens ist es die größte Aktieneinziehung in der Geschichte der koreanischen Börse.Entscheidend ist nicht der Kauf, sondern was danach passiert: SK Hynix behält die Papiere nicht, sondern zieht sie ein. Von den 730.492.365 Stammaktien verschwinden rund 24,07 Millionen Stück dauerhaft, was gut 3,3 Prozent entspricht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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