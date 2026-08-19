Dem Hersteller von Motoren und Antriebssystemen ist es in den letzten Wochen und Monaten gelungen, einen starken Newsflow zu kreieren. Starke Q1-Daten und der geplante Zukauf der Flensburger Fahrzeugbau GmbH sorgten für Aufmerksamkeit. Ein starkes Zahlenwerk für das 2. Quartal 2026 sollte für weiteren Schwung sorgen. Und auch in diesem Punkt lieferte Deutz durchaus ab.Deutz mit starken Halbjahreszahlen Deutz verzeichnete im 1. Halbjahr 2026 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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