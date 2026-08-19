Bern (ots) -Thomas Harnischberg, CEO der Krankenkasse KPT, gibt die operative Leitung per Juni 2027 nach langjähriger erfolgreicher Tätigkeit und mit Erreichen des ordentlichen Pensionsalters ab. Der Verwaltungsrat hat nach einem umfassenden Auswahlverfahren den bisherigen Stellvertreter Peter Hug zu seinem Nachfolger ernannt. Damit schafft der Verwaltungsrat frühzeitig Klarheit und stellt die kontinuierliche Weiterentwicklung des Unternehmens sicher.Thomas Harnischberg (1962) gehört der Geschäftsleitung der KPT seit 2012 an, zunächst als Generalsekretär und Sekretär des Verwaltungsrates, ab 2017 als Stv. CEO und seit Januar 2022 als CEO der genossenschaftlich organisierten Krankenkasse. Walter Bosshard, Verwaltungsratspräsident der KPT, würdigt sein bisheriges Wirken: "Thomas Harnischberg führt die KPT mit Weitsicht und Geschick und wird dies bis zur Übergabe im Sommer 2027 weiterhin uneingeschränkt tun. Gemeinsam mit der Geschäftsleitung hat er die Grundlage für nachhaltiges Wachstum geschaffen, die Kundenzufriedenheit gestärkt und die Digitalisierung konsequent vorangetrieben. Bei den Mitarbeitenden geniesst er hohes Ansehen."Der Verwaltungsrat hat die CEO-Nachfolge frühzeitig geregelt und damit Planungssicherheit geschaffen. Peter Hug, seit 2022 stellvertretender CEO, übernimmt per 1. Juni 2027 die operative Leitung der KPT. Er gehört der Geschäftsleitung seit 2020 an und verantwortet den Bereich Leistungen und Produkte. Dank seiner langjährigen Tätigkeit in verschiedenen Führungspositionen verfügt er über umfassende Erfahrung im Krankenversicherungsgeschäft und ist mit den regulatorischen und politischen Rahmenbedingungen bestens vertraut. Der ausgewiesene Versicherungsspezialist ist im Schweizer Gesundheitswesen hervorragend vernetzt und wird von Branchenkolleginnen und -kollegen sowie von den Mitarbeitenden geschätzt. "Peter Hug ist eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit, die eng mit der KPT und ihrer Kultur verbunden ist. Er wird strategisch und operativ für Kontinuität sorgen und unser Unternehmen zusammen mit seinem schlagkräftigen Team gezielt weiterentwickeln", ist Walter Bosshard überzeugt.Thomas Harnischberg bleibt der KPT nach Beendigung seiner Tätigkeit als CEO in beratender Funktion für den Verwaltungsrat erhalten. Dieser beabsichtigt ihn der Delegiertenversammlung der Genossenschaft KPT zur Wahl in den Verwaltungsrat per 2028 vorzuschlagen.Die Ernennung des neuen CEO erfolgt vorbehältlich der Genehmigung des Bundesamts für Gesundheit und der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht.Kontakt für Medien:Beni Meier, Leiter Unternehmenskommunikation, kommunikation@kpt.chOriginal-Content von: KPT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100003789/100941679