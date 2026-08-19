EQS-News: Aream Infrastruktur Finance GmbH
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Aream Infrastruktur Finance GmbH schließt Emission des 7,25 % Aream Green Bonds 2025/2030 nahe an der Vollplatzierung erfolgreich ab: 9,3 Mio. Euro für Ausbau erneuerbarer Energielösungen in Deutschland eingeworben
Das Platzierungsergebnis bestätigt die Attraktivität des Geschäftsmodells von Aream und das Vertrauen der Investoren in die Strategie, über den Kapitalmarkt gezielt in erneuerbare Energielösungen in Deutschland zu investieren. Zugleich hat die Emission ihre Funktion als Wachstumskapital unmittelbar unter Beweis gestellt: Mit den eingeworbenen Mitteln konnten bereits konkrete, wertschöpfende Investitionen in Photovoltaik, Batteriespeicher, Projektentwicklung und Energievermarktung umgesetzt werden. So hat Aream unter anderem die Rechte an zwei PV-Hybridprojekten mit Batteriespeicher und einer Gesamtleistung von 66,2 MWp erworben sowie in eine Entwicklungskooperation mit Zugriff auf 14 PV-Projekte und 153,7 MWp Gesamtleistung investiert.
Darüber hinaus wurde über die Anleihemittel eine strategische Beteiligung an einem deutschen Energieversorger finanziert. Damit hat sich die AREAM Group einen exklusiven Zugang zu attraktiven Stromabnahmeverträgen (PPAs) gesichert, der die Wirtschaftlichkeit bestehender sowie künftiger Projekte stärken und die Abhängigkeit von volatilen Strommarktpreisen reduzieren soll. Gleichzeitig ermöglicht die Beteiligung die Nutzung einer spezialisierten Softwarelösung für die Stromvermarktung. Die mit dem Aream Green Bond 2025/2030 finanzierten Maßnahmen verbinden damit erfolgreich den Ausbau von Erzeugungskapazitäten mit Speichertechnologie, Projektentwicklung sowie Vermarktung und schaffen die Grundlage für ein noch breiter diversifiziertes und auf langfristige Cashflows ausgerichtetes Energieinfrastruktur-Portfolio.
René Kautz, Geschäftsführer der Aream Infrastruktur Finance GmbH: "Mit unserer erfolgreichen Debüt-Emission haben wir den finanziellen Spielraum geschaffen, um unsere Wachstumsstrategie konsequent umzusetzen. Die dadurch angestoßenen Investitionen und strategischen Partnerschaften zeigen, dass wir das eingeworbene Kapital schnell und zielgerichtet in den Ausbau unserer Erneuerbare-Energien-Plattform überführen können. Das positive Feedback unserer Investoren und die hohe Marktdynamik bestärken uns darin, diesen Weg entschlossen fortzusetzen. Deshalb können wir uns bereits sehr kurzfristig eine weitere Anleiheemission vorstellen, um unsere attraktive Projektpipeline dynamisch weiterzuentwickeln."
Eckdaten des Aream Green Bonds 2025/2030:
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.
Der gebilligte Prospekt ist auf der Website www.aream.de/ir veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet werden. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.
19.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Aream Infrastruktur Finance GmbH
|Kesselstr. 3
|40221 Düsseldorf
|Deutschland
|E-Mail:
|info@aream.de
|Internet:
|www.aream.de
|ISIN:
|DE000A4DFXXX
|WKN:
|A4DFWA
|LEI Code:
|529900CTBGBGKZRFCQ40
|EQS News ID:
|2385592
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2385592 19.08.2026 CET/CEST