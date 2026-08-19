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Aream Infrastruktur Finance GmbH schließt Emission des 7,25 % Aream Green Bonds 2025/2030 nahe an der Vollplatzierung erfolgreich ab: 9,3 Mio. Euro für Ausbau erneuerbarer Energielösungen in Deutschla



19.08.2026 / 10:30 CET/CEST

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Aream Infrastruktur Finance GmbH schließt Emission des 7,25 % Aream Green Bonds 2025/2030 nahe an der Vollplatzierung erfolgreich ab: 9,3 Mio. Euro für Ausbau erneuerbarer Energielösungen in Deutschland eingeworben



Düsseldorf, 19. August 2026 - Die Aream Infrastruktur Finance GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der AREAM Group SE, hat ihre Debüt-Emission am Kapitalmarkt mit dem 7,25 % Aream Green Bond 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFXXX) erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 9,3 Mio. Euro von maximal 10 Mio. Euro bei Investoren platziert. Die Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Kupon von 7,25 % p.a. wurde als Green Bond gemäß den Green Bond Principles und einer Second Party Opinion von EthiFinance strukturiert. Die erfolgreiche Transaktion wurde von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet. Das Platzierungsergebnis bestätigt die Attraktivität des Geschäftsmodells von Aream und das Vertrauen der Investoren in die Strategie, über den Kapitalmarkt gezielt in erneuerbare Energielösungen in Deutschland zu investieren. Zugleich hat die Emission ihre Funktion als Wachstumskapital unmittelbar unter Beweis gestellt: Mit den eingeworbenen Mitteln konnten bereits konkrete, wertschöpfende Investitionen in Photovoltaik, Batteriespeicher, Projektentwicklung und Energievermarktung umgesetzt werden. So hat Aream unter anderem die Rechte an zwei PV-Hybridprojekten mit Batteriespeicher und einer Gesamtleistung von 66,2 MWp erworben sowie in eine Entwicklungskooperation mit Zugriff auf 14 PV-Projekte und 153,7 MWp Gesamtleistung investiert. Darüber hinaus wurde über die Anleihemittel eine strategische Beteiligung an einem deutschen Energieversorger finanziert. Damit hat sich die AREAM Group einen exklusiven Zugang zu attraktiven Stromabnahmeverträgen (PPAs) gesichert, der die Wirtschaftlichkeit bestehender sowie künftiger Projekte stärken und die Abhängigkeit von volatilen Strommarktpreisen reduzieren soll. Gleichzeitig ermöglicht die Beteiligung die Nutzung einer spezialisierten Softwarelösung für die Stromvermarktung. Die mit dem Aream Green Bond 2025/2030 finanzierten Maßnahmen verbinden damit erfolgreich den Ausbau von Erzeugungskapazitäten mit Speichertechnologie, Projektentwicklung sowie Vermarktung und schaffen die Grundlage für ein noch breiter diversifiziertes und auf langfristige Cashflows ausgerichtetes Energieinfrastruktur-Portfolio. René Kautz, Geschäftsführer der Aream Infrastruktur Finance GmbH: "Mit unserer erfolgreichen Debüt-Emission haben wir den finanziellen Spielraum geschaffen, um unsere Wachstumsstrategie konsequent umzusetzen. Die dadurch angestoßenen Investitionen und strategischen Partnerschaften zeigen, dass wir das eingeworbene Kapital schnell und zielgerichtet in den Ausbau unserer Erneuerbare-Energien-Plattform überführen können. Das positive Feedback unserer Investoren und die hohe Marktdynamik bestärken uns darin, diesen Weg entschlossen fortzusetzen. Deshalb können wir uns bereits sehr kurzfristig eine weitere Anleiheemission vorstellen, um unsere attraktive Projektpipeline dynamisch weiterzuentwickeln." Eckdaten des Aream Green Bonds 2025/2030: Emittentin Aream Infrastruktur Finance GmbH Finanzierungsinstrument Green Bond (klassifiziert gemäß SPO von EthiFinance) Emissionsvolumen Bis zu 10 Mio. Euro Platziertes Volumen 9,331 Mio. Euro Kupon 7,25 % p.a. Status Nicht nachrangig, nicht besichert ISIN / WKN DE000A4DFXXX / A4DFWA Stückelung 1.000 Euro Ausgabepreis 100 % Valuta 4. November 2025 Laufzeit 5 Jahre: 4. November 2025 bis 4. November 2030 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 4. Mai und 4. November eines jeden Jahres (erstmals am 4. Mai 2026) Rückzahlungstermin 4. November 2030 Rückzahlungsbetrag 100 % Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 4. November 2028 zu 102 % des Nennbetrags

Ab 4. November 2029 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Drittverzug

Negativverpflichtung

Veräußerungsbegrenzung für Vermögensgegenstände

Transparenzverpflichtung

Positivverpflichtung Prospekt Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland

Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Anwendbares Recht Deutsches Recht Börsensegment Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH



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Investorenkontakt

Aream Infrastruktur Finance GmbH

René Kautz

Tel.: +49 (0)211 30 20 60 42

E-Mail: rene.kautz@aream.de

Web: www.aream.de



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