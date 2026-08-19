Unterföhring (ots) -19. August 2026. Action? Drama? Thriller? Oder eine Familiensaga? Mit vierfacher Schauspielerinnen-Power wird "Schlag den Star" am Samstag, 5. September, um 20:15 Uhr auf ProSieben zum Blockbuster. Wiederkehrende Hauptrollen spielen Lilli und Luna Schweiger, die nach der Niederlage gegen die Geiss-Schwestern im Juni 2025 auf den Sieg spekulieren. Die Rolle der ambitionierten Herausforderinnen übernehmen Valentina und Cheyenne Pahde."Ich hab' zweimal verloren und dachte mir: Da geht noch was!", zeigt sich Luna Schweiger motiviert. Schwester Lilli ergänzt: "Wir haben jetzt die Strategie raus und werden siegen!". Das Drehbuch, das den Pahde-Zwillingen vorliegt, schreibt hingegen ein anderes Ende: "Wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die Gute ist: Ihr dürft gegen uns antreten. Die Schlechte ist: Ihr bekommt ordentlich auf die Zwölf."Welches Schwesternduo überzeugt in der Rolle seines Lebens? Wer gewinnt "Schlag den Star" und 100.000 Euro?In weiteren Rollen sind Matthias Opdenhövel als Moderator und Ron Ringguth als Kommentator zu sehen. Produziert wird "Schlag den Star" von Brainpool."Schlag den Star" am Samstag, 5. September 2026, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf JoynPressekontakt:Katrin DietzContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154email: katrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6336109